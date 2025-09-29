Trotz 'Shutdown'-Gefahr steigen Nasdaq und S&P gen Rekordhoch

Schönen guten Morgen in die Runde,

ziemlich ruhig geworden ist es hier bei WO in letzter Zeit; bin noch immer am Rätseln an was das wohl liegen mag. Ein Langzeit-Depotaufbau-Thread nach dem anderen wird stillgelegt und die Diskussionen sind allgemein recht abgeflacht. Da kann auch ich mit meiner langweiligen Rentner-Depotverwaltung natürlich auch schwer dagegenhalten. Gibt recht wenig zu vermelden und abgesehen davon hab ich die letzten Wochen ausgenutzt, um bei schönem Herbstwetter etwas Bewegung an der frischen Luft zu machen. Und da will ich auch gleich mal einen richtig schönen Wandertipp weitergeben welcher für mich/uns ein Highlight war.





Bild: https://www.rotwandhaus.de/267%20-%20Sektion%20Turner-Alpenkr%C3%A4nzchen/H%C3%BCtten/Rotwandhaus/86009/image-thumb__86009__website/DJI_0684.0eafdefb.jpg





Vom Spitzingsee rauf zum Rotwandhaus, von dort zum Rotwand-Gipfel und danach auf einem herrlichen Höhenweg gleich unterhalb des Kamms weiter Richtung Taubenstein. Die Aussicht ist einfach gigantisch, an schönen Tagen kann man bis zur Zugspitze sehen. Vom Taubenstein dann wieder runter Richtung See oder Spitzingsattel. Waren geschmeidige 1000 Höhenmeter bei 31.000 Schritten - da weiß man abends was man geleistet hat. 👍 Bin im Moment zwar etwas gehandicapt wegen einem nervigen Fersensporn, aber ab und zu muss man einfach den inneren Schweinehund überwinden. Am nächsten Tag sind die Schmerzen dann auch schon wieder vergessen.





So, zurück zu WO und Börse. Eigentlich sollte demnächst meine traditionelle Monatsstatistik folgen. Fällt diesmal aus - und zwar aus einem triftigen Grund. Bin ab nächster Woche mal wieder berufstätig Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif und hab dort keinen PC. Vom Handy ist mir so ein Posting schlicht unmöglich. Was steckt dahinter?? Tja, mein Ex-Arbeitgeber hat mich gebeten paar Tage/Wochen bei der Einarbeitung im neuen Logistik-Standort zu helfen und da konnte ich einfach nicht nein sagen. Bin mal gespannt wie ich mit einem 10-Stunden-Tag nach fast 3 Jahren Ruhestand zurechtkomme; ist aber eine Ausnahmesituation und da will ich nicht kneifen. Also - auf geht`s !!!! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Werde berichten wenn ich wieder daheim bin.





Aber um doch noch ein kurzes Resümee zum September zu ziehen: divi-technisch fehlen mir noch 100-200€ vs. September 2024, aber allein schon die sicheren Beträge von SLR und Legal+General gleichen das aus. Darüber hinaus sind noch paar ausstehende Zahlungen von denen ich aber nicht sicher bin, ob die bis Dienstag eintrudeln. Aber alles in allem scheint es, dass ich trotz Dollarkurs und Kürzungen das Ergebnis vom letzten Jahr erreichen bzw. leicht übertreffen könnte. Nette Überraschung letzte Woche z.B. von Orca, welche eine Sonderdividende von knapp 30% auf den damaligen Aktienkurs verkündet haben. Tja, auf meine Exoten ist nach wie vor Verlass, auch wenn viele Standardwerte noch immer die Bremse angezogen haben. Der September wird - so sich nichts mehr gravierend bewegt - ca. 2% im Minus enden. Da haben mir paar Werte einen Strich durch die Rechnung gemacht. Speziell die BDCs entwickeln sich grottenschlecht, und auch wenn bei mir jeder einzelne Wert max. 1,5-2,0% Depotanteil hat, spürt man das. Zumal ich ja gleich mehr als eine Handvoll von dieser Gruppe hab. z.B. eine FS KKR war vor 2 Monaten noch mit 1,4% gewichtet - hab jetzt doch ca. 60% verkauft und umgeschichtet (Rumänien-Anleihe und Amoco).





Aber alles in allem verfolge ich den Depotstand recht emotionslos, Kurse können sich tagtäglich verändern, die Divi - sobald auf dem Konto gelandet - bleibt aber für mich. Und die gebe ich auch gerne aus - schon im Oktober geht`s wieder für paar Tage Beachvolleyball nach Djerba. War eine schwierige Entscheidung da ich für diese kurze Zeitspanne keine 10 Stunden Flug in Kauf nehmen möchte. Hauptsache Sonne tanken und unbeschwert paar Tage verbringen.





So, das wars aus Augsburg. Mal schaun ob es hier noch paar Monatsberichte gibt - würde ja auch gerne viel mehr interessante Postings hier bei WO verfolgen aber - wie eingangs erwähnt - macht sich doch eine gewisse "Müdigkeit" bemerkbar. Schade, denn für mich bleibt Börse nach wie vor ein tolles Hobby, welches sich darüber hinaus ja auch finanziell gelohnt hat. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif





Schöne Zeit Euch allen

Timburg