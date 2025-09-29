Dr. Ingo Wiedemeier wird neues Mitglied des Helaba-Vorstands (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Der Verwaltungsrat der Helaba hat Dr. Ingo Wiedemeier
(54) zum Mitglied des Vorstands bestellt. Der Beschluss steht unter dem
Vorbehalt der Zustimmung der nationalen und der europäischen Bankenaufsicht. Dr.
Wiedemeier, aktuell Vorstandsvorsitzender der Frankfurter Sparkasse, wird die
Position des Finanzvorstands (CFO) übernehmen und ist mit Wirkung zum 1. April
2026 bestellt.
Dr. Wiedemeier führt als Vorstandsvorsitzender seit 2020 die zur Helaba-Gruppe
gehörende Frankfurter Sparkasse. Zuvor war der Diplom-Kaufmann in gleicher
Funktion für die Sparkasse Hanau tätig. Über die Nachfolge im Vorstand der
Frankfurter Sparkasse wird zu gegebener Zeit entschieden.
"Mit Ingo Wiedemeier konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann aus den Reihen der
Sparkassen-Finanzgruppe und der Helaba gewinnen, der über große
finanzwirtschaftliche und verbundspezifische Erfahrungen verfügt. Das macht ihn
zu einer idealen Besetzung für die Position des Finanzvorstands der Bank",
erklärt Stefan G. Reuß, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Helaba.
"Ich freue mich auf die Fortsetzung der engen Zusammenarbeit mit Ingo Wiedemeier
in neuer Konstellation. Gemeinsam mit dem gesamten Vorstandsteam werden wir den
eingeschlagenen Erfolgsweg der Helaba konsequent fortsetzen", sagt Thomas Groß,
CEO der Helaba.
Pressekontakt:
Rolf Benders
Kommunikation und Marketing
Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de
Internet: http://www.helaba.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6127750
OTS: Helaba
ISIN: DE000HLB0A20
