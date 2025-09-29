    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Dr. Ingo Wiedemeier wird neues Mitglied des Helaba-Vorstands (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Der Verwaltungsrat der Helaba hat Dr. Ingo Wiedemeier
    (54) zum Mitglied des Vorstands bestellt. Der Beschluss steht unter dem
    Vorbehalt der Zustimmung der nationalen und der europäischen Bankenaufsicht. Dr.
    Wiedemeier, aktuell Vorstandsvorsitzender der Frankfurter Sparkasse, wird die
    Position des Finanzvorstands (CFO) übernehmen und ist mit Wirkung zum 1. April
    2026 bestellt.

    Dr. Wiedemeier führt als Vorstandsvorsitzender seit 2020 die zur Helaba-Gruppe
    gehörende Frankfurter Sparkasse. Zuvor war der Diplom-Kaufmann in gleicher
    Funktion für die Sparkasse Hanau tätig. Über die Nachfolge im Vorstand der
    Frankfurter Sparkasse wird zu gegebener Zeit entschieden.

    "Mit Ingo Wiedemeier konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann aus den Reihen der
    Sparkassen-Finanzgruppe und der Helaba gewinnen, der über große
    finanzwirtschaftliche und verbundspezifische Erfahrungen verfügt. Das macht ihn
    zu einer idealen Besetzung für die Position des Finanzvorstands der Bank",
    erklärt Stefan G. Reuß, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Helaba.

    "Ich freue mich auf die Fortsetzung der engen Zusammenarbeit mit Ingo Wiedemeier
    in neuer Konstellation. Gemeinsam mit dem gesamten Vorstandsteam werden wir den
    eingeschlagenen Erfolgsweg der Helaba konsequent fortsetzen", sagt Thomas Groß,
    CEO der Helaba.

    Pressekontakt:

    Rolf Benders
    Kommunikation und Marketing

    Helaba
    Landesbank Hessen-Thüringen
    Girozentrale
    MAIN TOWER
    Neue Mainzer Str. 52-58
    60311 Frankfurt
    Tel.: 069/9132-2877
    e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de
    Internet: http://www.helaba.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6127750
    OTS: Helaba
    ISIN: DE000HLB0A20




