Nvidia schwächelt in China: Chinesischer Chip-Gigant verdoppelt Produktion!

Huawei Technologies will im kommenden Jahr die Fertigung seiner fortschrittlichsten KI-Prozessoren massiv ausweiten. Laut mit den Plänen vertrauten Personen will das Unternehmen rund 600.000 Einheiten seines Flaggschiffs Ascend 910C herstellen – doppelt so viele wie 2025. Bis 2026 soll die Produktion der gesamten Ascend-Reihe sogar auf 1,6 Millionen Dies (ein einzelnes, kleines Stück Halbleitermaterial, meist aus Silizium) steigen.

Die geplante Ausweitung wäre ein technologischer Erfolg für Huawei, das seit Jahren unter US-Sanktionen leidet. Gemeinsam mit Partner Semiconductor Manufacturing International (SMIC) scheint das Unternehmen Engpässe bei der Chipfertigung zu überwinden. "Huawei ist Chinas beste Hoffnung, sich von ausländischen Chips unabhängiger zu machen", sagten Insider gegenüber Bloomberg.

Große chinesische Tech-Konzerne wie Alibaba oder DeepSeek benötigen Millionen Chips für ihre KI-Dienste. Nvidia dominierte bisher den Markt und soll allein 2024 eine Million H20-Chips verkauft haben. Doch geopolitische Spannungen erschweren dem US-Konzern den Zugang zu China.

Offene Kampfansage an Nvidia

Im September brach Huawei mit seiner Tradition der Geheimhaltung und legte einen Dreijahresplan offen, der Nvidia Marktanteile in China kosten soll. Rotierender Vorstandschef Eric Xu stellte dabei die neue Ascend-Generation mit den Modellen 950, 960 und 970 vor, die bis 2028 erscheinen sollen.

Während Nvidia seine neuesten Chips bei Taiwan Semiconductor auf modernster 4-Nanometer-Technologie fertigen lässt, produziert Huawei mit SMIC auf Basis von 7-Nanometer-Strukturen. Die Leistung bleibt dadurch hinter Nvidia zurück. Laut Bernstein erreicht Huaweis Ascend 950 lediglich rund sechs Prozent der Performance von Nvidias nächster Superchip-Generation VR200.

Produktionshürden und neue Designs

Huawei hat im Sommer die Ausbeute verbessert, bleibt aber bei der aufwendigen Chip-Verpackung unter Druck. Der aktuelle 910C kombiniert zwei Dies in einem Chip, was für Engpässe sorgte. Konkurrenzfirmen wie Cambricon profitierten bislang von der Knappheit. Für Ende 2026 plant Huawei mit dem Nachfolger 910D, der erstmals vier Dies in einem Chip vereinen soll.

Das Unternehmen kündigte zudem an, bis Jahresende 200.000 Ascend 910C an Kunden auszuliefern und weitere 100.000 für die eigene Cloud-Sparte und staatliche Projekte zu reservieren.

Grenzen und Ausblick

Noch nutzt die Mehrheit von Huaweis Kunden wie Alibaba und Tencent die Chips überwiegend für Inferenz, also das Ausführen bereits trainierter Modelle. Doch Huawei arbeitet an einem überarbeiteten 7-Nanometer-Design, das künftig auch das Training großer Modelle ermöglichen könnte. Branchenkenner erwarten diese leistungsstärkere Chipgeneration frühestens 2027.

Xu präsentierte jüngst weitere Lösungsansätze für die technologische Lücke, darunter eine neue Vernetzungstechnik namens UnifiedBus, mit der sich bis zu 15.488 Ascend-Chips zusammenschalten lassen. "Wir setzen auf Kraft, Vernetzung und politische Unterstützung", sagte Xu.

