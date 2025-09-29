    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Aufgesang ausgezeichnet

    "Best SEO Agency" (FOTO)

    Hannover/Hamburg (ots) - Die Agentur Aufgesang GmbH wurde am Donnerstag bei der
    renommierten Branchen-Auszeichnung "The Best Agency" in Hamburg mit Bronze in
    der Kategorie "Focussed" mit ihrer Einreichung als "Best SEO Agency" geehrt.
    Damit reiht sich ein weiterer bedeutender Titel in die Liste der Auszeichnungen
    ein, die Aufgesang seit Jahren kontinuierlich erhält.

    "The Best Agency" gilt als eines der wichtigsten Gütesiegel der Marketingbranche
    im deutschsprachigen Raum und versteht sich als kuratierte Auszeichnung. Die
    Jury besteht ausschließlich aus 67 Marketingverantwortlichen namhafter
    Unternehmen aus der DACH-Region. Die Auszeichnung basiert auf einem zweistufigen
    Auswahlverfahren, das sowohl digitale Einreichungen als auch persönliche
    Präsentationen der Shortlist-Kandidaten umfasst. Die Shortlist liest sich wie
    das Who is Who der Agenturlandschaft.

    "Dieser Preis ist für uns ein ganz besonderes Highlight und fünfter Meilenstein
    dieses Jahres zur führenden SEO-Agentur im deutschsprachigen Raum", sagt Olaf
    Kopp, Co-Founder und Head of SEO bei Aufgesang.

    Die Ehrung bei "The Best Agency" steht im Kontext zahlreicher weiterer
    Auszeichnungen, die Aufgesang in den letzten Jahren erhalten hat - darunter:

    - Platz 1 im Jahresranking 2024 von SEO-Agenturen (https://www.agenturtipp.de/cm
    s/artikel/46-agentursieger-2024-unsere-top-30-seo-agenturen/) (Agenturtipp.de.
    2025)
    - Top Arbeitgeber Mittelstand (https://www.focus.de/business/arbeitgeber-mittels
    tand/suche/marketing-werbung-pr/deutschland) (Focus, 2019-2025)
    - Wachstums-Champion (https://www.focus.de/business/wachstumschampions/suche/wer
    bung-marketing-und-medien/deutschland) (Focus, 2021-2024, 2026)
    - Innovations-Champion (Focus, 2024-2025)
    - Financial Times 1000 Europe's Fastest Growing Companies
    (https://www.ft.com/content/8b37a92b-15e6-4b9c-8427-315a8b5f4332) (FT, 2021)
    - PR Report Award (https://www.prreport.de/singlenews/uid-941376/pr-report-award
    s-das-sind-die-gewinner/) (PR Report. 2022)
    - Leading Innovator (https://www.focus.de/business/leadinginnovators/suche/marke
    ting-werbung-pr/deutschland) (Focus Business, 2026)

    "Wir freuen uns riesig über diese Anerkennung", ergänzt Ulf-Hendrik Schrader,
    Aufgesang-Gründer und geschäftsführender Gesellschafter. "Sie zeigt, dass unsere
    Arbeit nicht nur in der Agentur- und SEO-Branche, sondern auch auf
    Unternehmensseite wahrgenommen und geschätzt wird. Dass unsere Einreichung 'Best
    SEO Agency' diese hochkarätige Jury überzeugen konnte, bestätigt den Ruf von
    Aufgesang als beste SEO-Agentur im deutschsprachigen Raum."

    Mit über 50 Expertinnen und Experten, einem klaren Fokus auf KI-gestützte
    SEO-Strategien und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz - etwa einem
    durchschnittlichen Sichtbarkeits-Uplift von 141 % - hat sich Aufgesang als
    führender Dienstleister im High-End-Segment und als Thought Leader in der
    Generative Engine Optimization (GEO) etabliert.

    Über Aufgesang

    Die 1998 gegründete Agentur unterstützt starke Marken im DACH-Raum professionell
    im strategischen Online-Marketing. Schwerpunkte sind dabei
    Suchmaschinenoptimierung (SEO), Generative Engine Optimization (GEO) inkl.
    digital PR, Performance-Marketing und die Kommunikation in Wikipedia. Mehr als
    50 Expertinnen und Experten arbeiten für etwa 70 Kunden.

    Das Magazin Focus zeichnet die Agentur seit vielen Jahren regelmäßig als
    "Top-Arbeitgeber Mittelstand", "Wachstumschampion" und "Leading Innovator" aus.
    Aufgesang hat es zudem in die "FT 1000" der Financial Times geschafft ("Europe's
    Fastest Growing Companies 2021") und ist seit September 2021 Teil der Heise
    Gruppe.

    Mitarbeiter der Agentur teilen ihr Expertenwissen regelmäßig in Vorträgen auf
    Konferenzen, in Webinaren, Leitfäden und Fachartikeln bspw. für die
    Website-Boosting sowie im Rahmen von Lehraufträgen für verschiedene Hochschulen
    sowie Fachakademien.

    Pressekontakt:

    Aufgesang GmbH
    Ulf-Hendrik Schrader (Geschäftsführer)
    Braunstraße 6A
    D-30169 Hannover
    Tel.: +49 511 923 999-10
    E-Mail: mailto:schrader@aufgesang.de
    Web: http://www.aufgesang.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55258/6127767
    OTS: Aufgesang GmbH




