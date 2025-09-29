"Best SEO Agency" (FOTO)

Hannover/Hamburg (ots) - Die Agentur Aufgesang GmbH wurde am Donnerstag bei der

renommierten Branchen-Auszeichnung "The Best Agency" in Hamburg mit Bronze in

der Kategorie "Focussed" mit ihrer Einreichung als "Best SEO Agency" geehrt.

Damit reiht sich ein weiterer bedeutender Titel in die Liste der Auszeichnungen

ein, die Aufgesang seit Jahren kontinuierlich erhält.



"The Best Agency" gilt als eines der wichtigsten Gütesiegel der Marketingbranche

im deutschsprachigen Raum und versteht sich als kuratierte Auszeichnung. Die

Jury besteht ausschließlich aus 67 Marketingverantwortlichen namhafter

Unternehmen aus der DACH-Region. Die Auszeichnung basiert auf einem zweistufigen

Auswahlverfahren, das sowohl digitale Einreichungen als auch persönliche

Präsentationen der Shortlist-Kandidaten umfasst. Die Shortlist liest sich wie

das Who is Who der Agenturlandschaft.





"Dieser Preis ist für uns ein ganz besonderes Highlight und fünfter Meilenstein

dieses Jahres zur führenden SEO-Agentur im deutschsprachigen Raum", sagt Olaf

Kopp, Co-Founder und Head of SEO bei Aufgesang.



Die Ehrung bei "The Best Agency" steht im Kontext zahlreicher weiterer

Auszeichnungen, die Aufgesang in den letzten Jahren erhalten hat - darunter:



- Platz 1 im Jahresranking 2024 von SEO-Agenturen (https://www.agenturtipp.de/cm

s/artikel/46-agentursieger-2024-unsere-top-30-seo-agenturen/) (Agenturtipp.de.

2025)

- Top Arbeitgeber Mittelstand (https://www.focus.de/business/arbeitgeber-mittels

tand/suche/marketing-werbung-pr/deutschland) (Focus, 2019-2025)

- Wachstums-Champion (https://www.focus.de/business/wachstumschampions/suche/wer

bung-marketing-und-medien/deutschland) (Focus, 2021-2024, 2026)

- Innovations-Champion (Focus, 2024-2025)

- Financial Times 1000 Europe's Fastest Growing Companies

(https://www.ft.com/content/8b37a92b-15e6-4b9c-8427-315a8b5f4332) (FT, 2021)

- PR Report Award (https://www.prreport.de/singlenews/uid-941376/pr-report-award

s-das-sind-die-gewinner/) (PR Report. 2022)

- Leading Innovator (https://www.focus.de/business/leadinginnovators/suche/marke

ting-werbung-pr/deutschland) (Focus Business, 2026)



"Wir freuen uns riesig über diese Anerkennung", ergänzt Ulf-Hendrik Schrader,

Aufgesang-Gründer und geschäftsführender Gesellschafter. "Sie zeigt, dass unsere

Arbeit nicht nur in der Agentur- und SEO-Branche, sondern auch auf

Unternehmensseite wahrgenommen und geschätzt wird. Dass unsere Einreichung 'Best

SEO Agency' diese hochkarätige Jury überzeugen konnte, bestätigt den Ruf von

Aufgesang als beste SEO-Agentur im deutschsprachigen Raum."



Mit über 50 Expertinnen und Experten, einem klaren Fokus auf KI-gestützte

SEO-Strategien und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz - etwa einem

durchschnittlichen Sichtbarkeits-Uplift von 141 % - hat sich Aufgesang als

führender Dienstleister im High-End-Segment und als Thought Leader in der

Generative Engine Optimization (GEO) etabliert.



Über Aufgesang



Die 1998 gegründete Agentur unterstützt starke Marken im DACH-Raum professionell

im strategischen Online-Marketing. Schwerpunkte sind dabei

Suchmaschinenoptimierung (SEO), Generative Engine Optimization (GEO) inkl.

digital PR, Performance-Marketing und die Kommunikation in Wikipedia. Mehr als

50 Expertinnen und Experten arbeiten für etwa 70 Kunden.



Das Magazin Focus zeichnet die Agentur seit vielen Jahren regelmäßig als

"Top-Arbeitgeber Mittelstand", "Wachstumschampion" und "Leading Innovator" aus.

Aufgesang hat es zudem in die "FT 1000" der Financial Times geschafft ("Europe's

Fastest Growing Companies 2021") und ist seit September 2021 Teil der Heise

Gruppe.



Mitarbeiter der Agentur teilen ihr Expertenwissen regelmäßig in Vorträgen auf

Konferenzen, in Webinaren, Leitfäden und Fachartikeln bspw. für die

Website-Boosting sowie im Rahmen von Lehraufträgen für verschiedene Hochschulen

sowie Fachakademien.



