Pierre Fabre Laboratories gibt globale Partnerschaft mit der Know Your Lemons Foundation zum Brustkrebsmonat bekannt

CASTRES, Frankreich, 29. September 2025 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre Laboratories freut sich, die Einführung einer weltweiten Initiative in Zusammenarbeit mit der Know Your Lemons Foundation bekannt zu geben, die zeitgleich mit dem Brustkrebsmonat Oktober stattfindet. Diese strategische Partnerschaft verkörpert unser unerschütterliches Engagement für die Brustkrebsprävention und unterstützt die globale Mission der Früherkennung durch zugängliche und innovative Aufklärung.

Die Know Your Lemons Foundation wurde 2014 von Corrine Ellsworth Beaumont gegründet und konzentriert sich auf die Aufklärung über Brustkrebs. Inspiriert durch persönliche Erfahrungen und fachliche Expertise im Bereich Gesundheitskommunikation entwickelte Corrine einen kreativen Ansatz, bei dem Zitronen als visuelle Metapher zum Einsatz kommen. Die zwölf Zitronen, die jeweils ein potenzielles Symptom von Brustkrebs darstellen, sind zum Kernstück der Aufklärungsinstrumente der Stiftung geworden, zu denen auch eine preisgekrönte mobile App gehört, die bei den Webby Awards 2025 für ihre herausragende Qualität im Internet ausgezeichnet wurde.

Heute ist Know Your Lemons die einzige internationale Organisation, die sich ausschließlich der Aufklärung über Früherkennung widmet. Die Tools haben mehr als 1 Milliarde Menschen in über 100 Ländern erreicht, wobei mehr als 800 engagierte ehrenamtliche Pädagogen – liebevoll als „Lemonistas" bezeichnet – dazu beigetragen haben, über 50.000 Personen zu schulen. Die Ressourcen der Stiftung sind in mehr als 30 Sprachen verfügbar, wodurch Inklusivität und Wirkung in verschiedenen Gemeinschaften gewährleistet werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: https://www.knowyourlemons.org/impact .

Globales Mitarbeiterengagement für Brustkrebsaufklärung mit der Know Your Lemons Foundation

Um diese wichtige Botschaft zu unterstreichen, werden die internationalen Teams der Pierre Fabre Laboratories im Oktober eine Reihe von Informationsveranstaltungen durchführen. Zu den Höhepunkten zählen interaktive Webinare, mehrsprachige Broschüren, die auf das lokale Publikum zugeschnitten sind, sowie die Verteilung exklusiver T-Shirts mit den 12 Warnzeichen für Brustkrebs. Die Mitarbeiter werden dazu ermutigt, die Botschaft der Kampagne zu verbreiten, indem sie die T-Shirts tragen und in den sozialen Medien für das Bewusstsein für Brustgesundheit werben.

„Wir bei Pierre Fabre Laboratories sind fest davon überzeugt, dass Gesundheitsaufklärung Leben verändern kann. Unsere Partnerschaft mit der Know Your Lemons Foundation spiegelt unser Engagement wider, alle Menschen weltweit dabei zu unterstützen, die Anzeichen von Brustkrebs besser zu verstehen und frühzeitig zu handeln. Durch die Bündelung unserer Kräfte fördern wir die Prävention und befähigen jeden Einzelnen, Verantwortung für seine Gesundheit zu übernehmen", erklärt Nuria Perez-Cullell, Direktorin für Medizin und Patientenangelegenheiten.

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2784464/Pierre_Fabre_Laboratories.pdf

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2783122/Pierre_Fabre_Know_Your_Lemons_Logo.jpg

KONTAKT: Yasmine BENYAHIA yasmine.benyahia@pierre-fabre.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pierre-fabre-laboratories-gibt-globale-partnerschaft-mit-der-know-your-lemons-foundation-zum-brustkrebsmonat-bekannt-302569624.html