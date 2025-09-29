    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT

    KWS SAAT - Aktie steigt rasant +4,95 % - 29.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die KWS SAAT Aktie bisher um +4,95 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KWS SAAT Aktie.

    KWS SAAT - Aktie steigt rasant +4,95 % - 29.09.2025
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    KWS SAAT ist ein global führendes Saatgutunternehmen, das sich durch innovative Züchtungstechniken und Unabhängigkeit von großen Agrarkonzernen auszeichnet.

    KWS SAAT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die KWS SAAT Aktie. Mit einer Performance von +4,95 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von KWS SAAT einen Gewinn von +14,32 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die KWS SAAT Aktie damit um +4,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,57 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei KWS SAAT auf +15,40 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

    KWS SAAT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,49 %
    1 Monat +4,57 %
    3 Monate +14,32 %
    1 Jahr +3,29 %

    Informationen zur KWS SAAT Aktie

    Es gibt 33 Mio. KWS SAAT Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,23 Mrd.EUR wert.

    WARBURG RESEARCH stuft KWS Saat auf 'Buy'


    Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Saatgutherstellers hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Oliver Schwarz am Montag …

    KWS SAAT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die KWS SAAT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KWS SAAT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    KWS SAAT

    +4,95 %
    +4,33 %
    +4,33 %
    +15,19 %
    +3,21 %
    +18,84 %
    -6,90 %
    +14,87 %
    +1.307,84 %
    ISIN:DE0007074007WKN:707400



