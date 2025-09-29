    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    Novartis will Kassenschlager Cosentyx in den USA künftig direkt vermarkten

    Für Sie zusammengefasst
    • Novartis startet DTP-Plattform für Cosentyx in den USA.
    • Ab 1. November 2025: 55% Rabatt auf Listenpreis.
    • Ziel: Erschwinglichkeit und direkte Patientenansprache.
    Novartis will Kassenschlager Cosentyx in den USA künftig direkt vermarkten
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    BASEL (dpa-AFX) - Novartis schlägt im US-Vertrieb ein neues Kapitel auf: Der schweizerische Pharmakonzern hat am Montag angekündigt, sein Schuppenflechtemittel Cosentyx (Secukinumab) über eine Direct-to-Patient-Plattform (DTP) künftig in den USA direkt an bar zahlende Patienten zu verkaufen.

    Ab dem 1. November 2025 soll diese Plattform starten. Sie soll den Patienten, denen das Mittel verschrieben wurde, die Möglichkeit bieten, das Medikament mit einem Rabatt von 55 Prozent auf den Listenpreis zu erwerben.

    Cosentyx ist laut Mitteilung das meistverkaufte Produkt von Novartis in den USA. Es handelt sich um ein Biologikum, das für die Behandlung verschiedener immunvermittelter Entzündungskrankheiten zugelassen ist.

    "In den USA haben wir schon lange erkannt, dass wir neue Wege brauchen, um Patienten direkter zu erreichen, indem wir Hindernisse im System beseitigen", wird Victor Bultó, Präsident von Novartis in den USA, in der Mitteilung zitiert. Die Einführung dieser neuen Plattform sei ein erster Schritt und Novartis schaue, dieses Angebot auch für andere Medikamente anzuwenden.

    Über die DTP-Plattform werde Novartis "amerikanischen Patienten Cosentyx zu einem Preis anbieten, der die durchschnittlichen Einsparungen widerspiegelt, die Versicherer und Pharmacy Benefit Manager erzielen", heißt es in der Mitteilung weiter.

    Die Cosentyx-DTP-Plattform diene als Machbarkeitsnachweis für ein Direktvertriebsmodell für Spezialmedikamente und würde im Idealfall zusammen mit Versicherungen dazu beitragen, die Erschwinglichkeit für Patienten zu verbessern.

    Novartis übernimmt damit eine Vorreiter-Rolle in der Branche. Gerade erst vergangenen Freitag hatte US-Präsident Donald Trump erneute Schockwellen durch die Branche gejagt, als er für importierte Arzneien Einfuhrzölle von 100 Prozent androhte - sollten die Unternehmen nicht verstärkt in den USA produzieren. Außerdem hat er die Pharmabosse aufgerufen, die Preise für Medikamente in den USA zu senken. Die von Novartis nun vorgestellte Plattform dürfte eine Antwort darauf sein./hr/rw/AWP/he

    ISIN:CH0012005267WKN:904278

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 106,2 auf Lang & Schwarz (29. September 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +0,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 223,90 Mrd..

    Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3854. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,56CHF. Von den letzten 9 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -15,91 %/+13,38 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
