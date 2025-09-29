Kursgewinne zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,25 Prozent auf 128,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,71 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die am Montag veröffentlichten spanischen September-Preisdaten wirkten sich kaum aus. Spanien ist das erste große Land in der Eurozone, das Preisdaten für den vergangenen Monat vorgelegt hat. Deutschland, Frankreich und Italien folgen am Dienstag, bevor am Mittwoch die Eurozonen-Inflationsrate bekanntgegeben wird. Die Teuerung dürfte dabei knapp oberhalb des Zielbereichs der EZB liegen.