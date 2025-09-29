Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 29.09.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.828,65USD pro Feinunze und notiert damit +1,84 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 46,96USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,93 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,05USD und verzeichnet ein Minus von -2,47 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,39USD und verzeichnet ein Minus von -2,75 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.260,50 USD -0,87 % Platin 1.599,00 USD +1,62 % Kupfer London Rolling 10.398,19 USD +1,88 % Aluminium 2.681,82 PKT +1,06 % Erdgas 3,225 USD +1,56 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -2,75 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 29.09.25, 17:29 Uhr.