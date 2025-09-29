Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 29.09.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.828,65USD pro Feinunze und notiert damit +1,84 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 46,96USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,93 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,05USD und verzeichnet ein Minus von -2,47 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,39USD und verzeichnet ein Minus von -2,75 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.260,50USD
|-0,87 %
|Platin
|1.599,00USD
|+1,62 %
|Kupfer London Rolling
|10.398,19USD
|+1,88 %
|Aluminium
|2.681,82PKT
|+1,06 %
|Erdgas
|3,225USD
|+1,56 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -2,75 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 29.09.25, 17:29 Uhr.