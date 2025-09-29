Jahresendrallye oder Oktober-Drama? Worauf es für die Märkte jetzt ankommt

Historische Daten mahnen jedoch zur Vorsicht: Im Oktober kam es immer wieder zu starken Kursrücksetzern – darunter der Börsencrash 1929 und der "Schwarze Montag" 1987, als der Dow Jones fast 23 Prozent einbüßte. Auch ohne Crash zeigt der S&P 500 statistisch betrachtet in diesem Monat häufiger Tagesverluste von einem Prozent oder mehr.

Die US-Aktienmärkte setzen ihre Rally fort: Der S&P 500 hat bereits das von HSBC für Ende 2025 gesetzte Kursziel von 6.500 Punkten überschritten und steuert nun auf ein mögliches Bull-Case-Szenario von 7.000 Punkten zu. Analysten warnen jedoch, dass vor Jahresende noch einige Hürden gemeistert werden müssen, damit die Rally weiter Fahrt aufnehmen kann.

Zunächst steht die US-Regierung vor einer entscheidenden Frist: Bis zum 30. September muss der Kongress die Anhebung der Schuldenobergrenze beschließen, um einen Government Shutdown zu vermeiden. Historisch kam es in den letzten 30 Jahren nur fünfmal zu einem solchen Stillstand, der längste dauerte unter Trumps erster Amtszeit 34 Tage – mit einem S&P-500-Einbruch von zunächst 2,1 Prozent, gefolgt von einer schnellen Erholung.

Ungeachtet dessen bleiben die Analysten der Investmentbank HSBC zuversichtlich. Die Bank geht davon aus, dass die Fed in den FOMC-Sitzungen am 29. Oktober und 10. Dezember die Zinsen jeweils um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Eine Rezession sei derzeit wenig wahrscheinlich – HSBC hebt die US-Wachstumsprognose für 2026 von 1,3 auf 1,7 Prozent an. Historisch führten Zinssenkungen ohne Rezession im Schnitt zu einem Anstieg des S&P 500 um rund 8 Prozent binnen sechs Monaten.

Auch in Deutschland stimmt der Blick auf die vergangenen Börsenjahre zuversichtlich für das Jahresende. Historisch gesehen folgen auf die Sommermonate die drei stärksten Börsenmonate. Seit 1988 stieg der Dax im vierten Quartal im Schnitt um knapp sieben Prozent, insbesondere November (plus 2,7 Prozent) und Dezember (plus 2,3 Prozent). Experten führen das auf Jahresendkäufe von Fonds, Boni-Investments und ein gesteigertes Risikoverhalten der Anleger zurück.

Ein weiterer Treiber könnten sinkende Zinsen sein. Die EZB hat den Leitzins seit Herbst auf zwei Prozent gesenkt, die Fed folgte jüngst mit einer Reduktion um 0,25 Punkte. Historische Analysen zeigen: In 13 US-Zinssenkungsphasen stieg der S&P 500 neunmal – ein Signal für mögliche Kursgewinne.

Doch die Risiken sind erheblich. Frühindikatoren wie der Ifo-Index in Deutschland und der US-Leading Economic Index signalisieren eine nachlassende Konjunktur. Unternehmensgewinne geraten zusätzlich durch den starken Euro und US-Zölle unter Druck. Analystenprognosen erscheinen angesichts dieser Faktoren sehr optimistisch.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



