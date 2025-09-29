Dax tritt auf der Stelle - Ölpreis sinkt deutlich





Erfahrungsgemäß hängt das von der Konzentrationsrate bzw. der Wettbewerbsintensität ab. Je weniger Wettbewerb im Markt, desto eher können Kostensteigerungen an die Downstream-Kunden weitergegeben werden.





Bei Pharma würde ich abseits der Generika (dort: sehr intensiver Wettbewerb) in der Tendenz von vglw. wenig Wettbewerb ausgehen.

Das ist zudem ein "wiederholtes Spiel": sprich, die gleichen Spieler (Pharmaunternehmen) begegnen sich wiederholt und auch in anderen Teilmärkten (bei anderen Medikamenten, in anderern Ländern, ...)





--> alle Spieler haben ein recht hohes Interesse daran, sich implizit "abzusprechen" und Preisniveaus hoch zu halten. Umgangssprachlich: da tanzt keiner aus der Reihe.





Aus genau dem Grund gibt es in vielen Ländern staatliche Regulierung der Pharmaindustrie. Die gibt es in den USA bislang eher wenig. Ich gehe daher von folgendem Szenario aus:

1) Die Pharmazölle ausserhalb der Generika zahlen letztlich die Patienten

2) Die Frage nach stärkerer staatlicher Regulierung wird in der Folge diskutiert