Wirtschaft
Dax tritt auf der Stelle - Ölpreis sinkt deutlich
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart ist der deutsche Aktienmarkt weitgehend richtungslos geblieben. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.745 Punkten berechnet, ein Plus von wenigen Punkten im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Nach einem freundlichen Start rutsche der Dax am frühen Nachmittag ins Minus, bevor er kurz vor Schluss in den grünen Bereich zurückkehrte.
"Der Handel verläuft in einem ruhigen und dünnen Handel", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Es fehlt an neuen positiven Handelsimpulsen, um den Dax weiter in Richtung 24.000 Punkten vorantreiben zu können. Die Investoren fokussieren sich auf Aktien aus den Technologie- und Automotivesektoren", erklärte der Analyst.
Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Bayer und Rheinmetall an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Aktien der Commerzbank und von Heidelberg Materials.
Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Oktober kostete 32 Euro und damit zwei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ölpreis sank für seine Verhältnisse stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 67,87 US-Dollar, das waren 226 Cent oder 3,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1731 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8524 Euro zu haben.
keks911 schrieb 27.09.25, 10:13
wäre gut:
White House: New US tariffs on medicines don’t apply to EU
....The new 100 per cent import tariff on pharmaceutical products and medicines announced by US president Donald Trump does not apply to countries that already have a trade deal with the United States. This was confirmed by a White House spokesperson to Reuters, after the European Commission reported earlier on Friday that the tariff does not apply to the European Union.
Pharmaceutical products are currently exempt from tariffs. The recent EU-US trade agreement stipulates that potential tariffs on these products will be limited to 15 per cent.....
https://www.belganewsagency.eu/white-house-new-us-tariffs-on-medicines-dont-apply-to-eu
keks911 schrieb 26.09.25, 12:21
glaube ich leider nicht (persönliche Meinung)
Die EU-Kommission erwartet, dass Pharmaexporte aus Deutschland und anderen EU-Staaten von den angekündigten US-Zöllen in Höhe von 100 Prozent ausgenommen sind. Eine gemeinsame Erklärung der EU und USA legt eine Zollobergrenze von 15 Prozent für EU-Exporte im Pharmabereich fest.
Stock3 12:20
https://stock3.com/news/live#!Ticker/Feed/?Ungefiltert
OttoNormal55 schrieb 26.09.25, 11:04
Erfahrungsgemäß hängt das von der Konzentrationsrate bzw. der Wettbewerbsintensität ab. Je weniger Wettbewerb im Markt, desto eher können Kostensteigerungen an die Downstream-Kunden weitergegeben werden.
Bei Pharma würde ich abseits der Generika (dort: sehr intensiver Wettbewerb) in der Tendenz von vglw. wenig Wettbewerb ausgehen.
Das ist zudem ein "wiederholtes Spiel": sprich, die gleichen Spieler (Pharmaunternehmen) begegnen sich wiederholt und auch in anderen Teilmärkten (bei anderen Medikamenten, in anderern Ländern, ...)
--> alle Spieler haben ein recht hohes Interesse daran, sich implizit "abzusprechen" und Preisniveaus hoch zu halten. Umgangssprachlich: da tanzt keiner aus der Reihe.
Aus genau dem Grund gibt es in vielen Ländern staatliche Regulierung der Pharmaindustrie. Die gibt es in den USA bislang eher wenig. Ich gehe daher von folgendem Szenario aus:
1) Die Pharmazölle ausserhalb der Generika zahlen letztlich die Patienten
2) Die Frage nach stärkerer staatlicher Regulierung wird in der Folge diskutiert
