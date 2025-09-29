Der Börsen-Tag
Gemischte Börsentendenzen: DAX schwächelt, Nebenindizes und TecDAX im Aufwind
Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während deutsche Nebenindizes und der TecDAX zulegen, verzeichnen DAX und Dow Jones Verluste. Der S&P 500 bleibt leicht im Plus.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 23.737,85 Punkten und verzeichnete dabei ein leichtes Minus von 0,05%. Im Gegensatz dazu konnten die anderen deutschen Indizes zulegen: Der MDAX stieg um 0,62% auf 30.118,30 Punkte, der SDAX legte um 0,58% auf 16.864,47 Punkte zu, und der TecDAX verzeichnete einen Anstieg von 0,68% und steht nun bei 3.617,88 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein ähnliches Bild der gemischten Marktentwicklung. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,18% und notiert derzeit bei 46.172,02 Punkten. Im Gegensatz dazu konnte der S&P 500 einen leichten Anstieg von 0,25% verzeichnen und steht aktuell bei 6.658,56 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Marktbewegungen eine positive Tendenz bei den deutschen Nebenindizes und dem technologielastigen TecDAX, während der DAX und der Dow Jones leichte Verluste hinnehmen mussten. Der S&P 500 hingegen konnte sich leicht im Plus behaupten.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Bayer mit einem Anstieg von 1.72%. Rheinmetall folgt mit 1.48%, während Volkswagen (VW) Vz einen Zuwachs von 1.28% verzeichnet.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. Deutsche Bank fiel um 1.54%, Commerzbank verzeichnete einen Rückgang von 2.72%, und Heidelberg Materials schloss mit einem Minus von 3.30%.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht die RENK Group mit einem beeindruckenden Plus von 6.26% hervor, gefolgt von HENSOLDT mit 6.11% und Aurubis, das um 3.20% zulegte.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Redcare Pharmacy mit einem Rückgang von 4.09%. K+S fiel um 1.36%, während PUMA einen Verlust von 1.07% verzeichnete.
SDAX TopwerteIm SDAX sind die Topwerte ebenfalls stark, mit der Deutschen Beteiligungs AG, die um 4.18% zulegte. KWS SAAT folgt dicht dahinter mit 4.15%, und Kloeckner verzeichnete einen Anstieg von 4.09%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen eine negative Entwicklung, angeführt von NORMA Group mit einem Minus von 1.77%. Wacker Neuson fiel um 1.36%, und Sixt verzeichnete einen Rückgang von 1.26%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt HENSOLDT mit einem Anstieg von 6.11%, gefolgt von SUESS MicroTec, das um 3.24% zulegte, und Eckert & Ziegler, das um 2.42% stieg.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen geringere Verluste, mit AIXTRON, das um 0.53% fiel. United Internet verzeichnete einen Rückgang von 0.83%, während PNE um 1.08% nachgab.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sticht NVIDIA mit einem Anstieg von 2.23% hervor, gefolgt von Caterpillar mit 0.96% und Walt Disney, das um 0.78% zulegte.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen signifikante Verluste, angeführt von Chevron Corporation mit einem Minus von 2.37%. Boeing fiel um 2.19%, und The Home Depot verzeichnete einen Rückgang von 1.32%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sind die Topwerte stark, mit Western Digital, das um 7.47% zulegte, gefolgt von Robinhood Markets Registered (A) mit 7.44% und AppLovin Registered (A), das um 5.68% stieg.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls deutliche Verluste, angeführt von Targa Resources mit einem Minus von 2.90%. Deckers Outdoor fiel um 2.93%, während EOG Resources um 3.00% nachgab.
