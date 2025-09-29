    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Der Börsen-Tag

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gemischte Börsentendenzen: DAX schwächelt, Nebenindizes und TecDAX im Aufwind

    Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während deutsche Nebenindizes und der TecDAX zulegen, verzeichnen DAX und Dow Jones Verluste. Der S&P 500 bleibt leicht im Plus.

    Der Börsen-Tag - Gemischte Börsentendenzen: DAX schwächelt, Nebenindizes und TecDAX im Aufwind
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 23.737,85 Punkten und verzeichnete dabei ein leichtes Minus von 0,05%. Im Gegensatz dazu konnten die anderen deutschen Indizes zulegen: Der MDAX stieg um 0,62% auf 30.118,30 Punkte, der SDAX legte um 0,58% auf 16.864,47 Punkte zu, und der TecDAX verzeichnete einen Anstieg von 0,68% und steht nun bei 3.617,88 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein ähnliches Bild der gemischten Marktentwicklung. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,18% und notiert derzeit bei 46.172,02 Punkten. Im Gegensatz dazu konnte der S&P 500 einen leichten Anstieg von 0,25% verzeichnen und steht aktuell bei 6.658,56 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Marktbewegungen eine positive Tendenz bei den deutschen Nebenindizes und dem technologielastigen TecDAX, während der DAX und der Dow Jones leichte Verluste hinnehmen mussten. Der S&P 500 hingegen konnte sich leicht im Plus behaupten.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Bayer mit einem Anstieg von 1.72%. Rheinmetall folgt mit 1.48%, während Volkswagen (VW) Vz einen Zuwachs von 1.28% verzeichnet.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. Deutsche Bank fiel um 1.54%, Commerzbank verzeichnete einen Rückgang von 2.72%, und Heidelberg Materials schloss mit einem Minus von 3.30%.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht die RENK Group mit einem beeindruckenden Plus von 6.26% hervor, gefolgt von HENSOLDT mit 6.11% und Aurubis, das um 3.20% zulegte.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Redcare Pharmacy mit einem Rückgang von 4.09%. K+S fiel um 1.36%, während PUMA einen Verlust von 1.07% verzeichnete.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX sind die Topwerte ebenfalls stark, mit der Deutschen Beteiligungs AG, die um 4.18% zulegte. KWS SAAT folgt dicht dahinter mit 4.15%, und Kloeckner verzeichnete einen Anstieg von 4.09%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX zeigen eine negative Entwicklung, angeführt von NORMA Group mit einem Minus von 1.77%. Wacker Neuson fiel um 1.36%, und Sixt verzeichnete einen Rückgang von 1.26%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX führt HENSOLDT mit einem Anstieg von 6.11%, gefolgt von SUESS MicroTec, das um 3.24% zulegte, und Eckert & Ziegler, das um 2.42% stieg.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte zeigen geringere Verluste, mit AIXTRON, das um 0.53% fiel. United Internet verzeichnete einen Rückgang von 0.83%, während PNE um 1.08% nachgab.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones sticht NVIDIA mit einem Anstieg von 2.23% hervor, gefolgt von Caterpillar mit 0.96% und Walt Disney, das um 0.78% zulegte.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones zeigen signifikante Verluste, angeführt von Chevron Corporation mit einem Minus von 2.37%. Boeing fiel um 2.19%, und The Home Depot verzeichnete einen Rückgang von 1.32%.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sind die Topwerte stark, mit Western Digital, das um 7.47% zulegte, gefolgt von Robinhood Markets Registered (A) mit 7.44% und AppLovin Registered (A), das um 5.68% stieg.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls deutliche Verluste, angeführt von Targa Resources mit einem Minus von 2.90%. Deckers Outdoor fiel um 2.93%, während EOG Resources um 3.00% nachgab.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag Gemischte Börsentendenzen: DAX schwächelt, Nebenindizes und TecDAX im Aufwind Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während deutsche Nebenindizes und der TecDAX zulegen, verzeichnen DAX und Dow Jones Verluste. Der S&P 500 bleibt leicht im Plus.