Dax beendet Schlingerkurs kaum verändert

Damit machte das Börsenbarometer den Anlegern etwas Hoffnung auf ein Ende seiner zuletzt zähen Konsolidierung. Zu Wochenbeginn habe es an neuen positiven Handelsimpulsen gefehlt, um den Dax weiter in Richtung 24.000 Punkten vorantreiben zu können, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg letztlich um 0,44 Prozent auf 30.117,57 Punkte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag keine klare Richtung gefunden. Nach einigen Kursschwankungen schloss der deutsche Leitindex 0,02 Prozent fester mit 23.745,06 Punkten. Er behauptete sich damit aber über der zuletzt immer wieder erfolglos angelaufenen 21-Tage-Durchschnittslinie. Sie gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,1 Prozent höher. In London und mehr noch in Zürich standen ebenfalls leichte Gewinne zu Buche. An den US-Börsen lag der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende 0,2 Prozent im Minus, wogegen der technologielastige Nasdaq 100 um 0,5 Prozent zulegte.

Bei den Konjunkturdaten stehen in der neuen Woche die ISM-Einkaufsmanagerberichte am Mittwoch und Freitag sowie der Arbeitsmarktbericht aus den USA zum Wochenabschluss im Fokus. "Jede weitere Spur von Schwäche dürfte die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die Federal Reserve in diesem Jahr weiter befeuern", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelsbaus Robomarkets. Die gleichzeitige Aussicht auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft könnte auch an der Wall Street das Fundament für eine Fortsetzung der Rally im letzten Börsenquartal bilden.

Am Mittwoch - just zum Start in den üblicherweise saisonal an der Börse besseren Oktober - gerät ein alljährliches Problem in den Vereinigten Staaten wieder in den Fokus. "Wenn sich der US-Kongress nicht noch kurzfristig einigt, geht der US-Regierung am Mittwoch das Geld aus", so Commerzbank-Experte Martin Hartmann.

Angesichts der weiterhin angespannten Sicherheitslage in Europa waren zu Wochenbeginn Rüstungswerte gefragt. Wenige Tage vor zwei europäischen Gipfeltreffen in Kopenhagen sind an dänischen Militärstandorten erneut Drohnen unbekannter Herkunft gesichtet worden. Hensoldt , Renk und Rheinmetall belegten mit Kursgewinnen von bis zu gut 6 Prozent vordere Plätze im MDax beziehungsweise Dax und stellten allesamt Bestmarken auf.

Unter den besten Titeln im Nebenwerte-Index SDax zogen Klöckner & Co um 3,9 Prozent an. Der Stahlhändler verkauft acht US-Distributionsstandorte. Dadurch werde der Umsatzanteil aus dem höherwertigen Geschäft und dem Service-Center-Geschäft steigen, hieß es.

Dagegen ging es für Dax-Schlusslicht Heidelberg Materials um 3,4 Prozent bergab. Mehrere Analysten äußerten sich skeptisch zu ihren Erwartungen für die Geschäftsentwicklung des Baustoffproduzenten. So sprach UBS-Experte Marcus Cole in einem Ausblick auf die Quartalszahlen von einer nachlassenden Dynamik.

Im MDax führte Redcare mit einem Kursrückgang um 5 Prozent die Verliererliste an. Bei dem Online-Apotheker kommt es zu einem Wechsel im Finanzressort. Jasper Eenhorst schied aus dem Vorstand aus, "um neue berufliche Chancen" zu ergreifen. Er wird noch bis Ende des Jahres im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger zu unterstützen. Die Nachricht komme zum absolut ungünstigsten Zeitpunkt, kommentierte ein Experte. Der Quartalsbericht dürfte zeigen, dass Eenhorst nach sechs Jahren im Amt ein schwaches Rezeptwachstum hinterlasse./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 189,5 auf Tradegate (29. September 2025, 17:56 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +15,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,44 %. Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 12,58 Mrd.. HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -19,34 %/+9,99 % bedeutet.



