    Robinhood Markets Registered (A) Aktie auf Höhenflug - 29.09.2025

    Am 29.09.2025 ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie, bisher, um +8,02 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Robinhood Markets Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Robinhood Markets Registered (A) Aktie auf Höhenflug - 29.09.2025
    Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2025

    Mit einer Performance von +8,02 % konnte die Robinhood Markets Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Robinhood Markets Registered (A) über einen Zuwachs von +48,58 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie damit um -0,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +185,11 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,63 %
    1 Monat +18,45 %
    3 Monate +48,58 %
    1 Jahr +391,44 %

    Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

    Es gibt 774 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,12 Mrd.EUR wert.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Robinhood Markets Registered (A)

    +7,79 %
    -0,72 %
    +18,56 %
    +44,78 %
    +393,90 %
    +941,58 %
    +555,79 %
    ISIN:US7707001027WKN:A3CVQC



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
