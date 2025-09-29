SwitchBot bringt offiziell die SwitchBot Smart Videotürklingel auf den Markt

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    Tokio (ots/PRNewswire) - SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-gestützten
    Robotersystemen für den Heimgebrauch, hat offiziell seine SwitchBot Smart
    Videotürklingel auf den Markt gebracht. Die SwitchBot Smart Videotürklingel
    wurde entwickelt, um den Zugang zum Haus sicherer, zugänglicher und vernetzter
    zu machen. Sie verfügt über eine Kameratürklingel, einen besonders großen
    Innenmonitor und eine verlängerte Akkulaufzeit. Dank ihrer nahtlosen Integration
    in das Smart Home übertrifft das Gerät die Erwartungen, die Familien an eine
    moderne Videotürklingel haben.

    Ultra-großer Monitor für bessere Kommunikation

    Die SwitchBot Smart Videotürklingel verfügt über einen 4,3 Zoll großen Monitor,
    der es Kindern, Senioren und Alleinlebenden erleichtert, mit Besuchern zu
    kommunizieren, ohne ein Smartphone zu benötigen. Das System unterstützt eine
    Drei-Wege-Gegensprechanlage über den Innenmonitor, die SwitchBot-App oder Echo
    Show-Geräte.

    Dank des integrierten 100-dB-Klingelsignals und der Schnellantwortfunktion
    können Haushalte sofort und deutlich auf Besucher reagieren, was allen
    Familienmitgliedern Komfort und Sicherheit bietet.

    Ultraklare Bilder mit KI-Sicherheit

    Ausgestattet mit 2K-Auflösung, Farb-Nachtsicht und einem 165°-Weitwinkelobjektiv
    sorgt die Kamera-Türklingel der SwitchBot Smart Videotürklingel für eine scharfe
    und zuverlässige Überwachung, selbst in dunklen Außenbereichen. Das Gerät
    verfügt außerdem über eine KI-gestützte Erkennung, die Bewegungen, Personen,
    Haustiere und Fahrzeuge identifizieren kann und Echtzeit-Benachrichtigungen an
    die App sendet.

    Längere Batterielebensdauer und flexible Stromversorgungsoptionen

    Angetrieben von einem Lithium-Akku mit einer hohen Kapazität von 5000 mAh hält
    die Türklingel dank der energiesparenden Wi-Fi-Relais-Technologie EcoPower von
    SwitchBot mit einer einzigen Ladung zwischen 6 und 19 Monaten (abhängig von den
    Nutzungsgewohnheiten). Darüber hinaus macht ein praktischer Typ-C-Anschluss das
    Aufladen der Türklingel so einfach wie das Aufladen eines Smartphones. Für
    Nutzer, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung wünschen, kann das Gerät
    auch über ein Solarpanel betrieben werden, sodass keine Angst vor einem leeren
    Akku besteht.

    Lokale Speicherung und Datenschutz

    Ein weiteres Highlight des Geräts ist, dass die SwitchBot Smart Videotürklingel
    lokale Sicherheit bietet. Der Monitor verfügt über einen integrierten Speicher
    von 4 GB, der über microSD auf bis zu 512 GB erweitert werden kann, ohne dass
    monatliche Abonnementgebühren anfallen.

    Das Gerät unterstützt außerdem das RTSP-Protokoll und die Integration von Home
    Assistant (erfordert zusätzliche Einrichtung für die
    Home-Assistant-Integration), wodurch lokales Streaming ohne Abhängigkeit von
    Servern von Drittanbietern möglich ist und die Privatsphäre vollständig unter
    der Kontrolle des Benutzers bleibt.

    Funktioniert ohne Internet und ist in wenigen Minuten installiert

    Dank des EdgeLink-Systems von SwitchBot bleiben die Türklingel und der Monitor
    auch dann verbunden, wenn das WLAN zu Hause ausfällt, sodass Video-Chats mit
    Besuchern niemals unterbrochen werden. Gleichzeitig bietet das Gerät flexible
    Installationsmöglichkeiten für die Türklingel, darunter eine bohrfreie
    Klebehalterung oder eine Schraubbefestigung, und ist mit der Schutzklasse IP65
    für den Innen- und Außenbereich geeignet.

    Integration in das SwitchBot-Ökosystem

    Die SwitchBot Smart Videotürklingel lässt sich nahtlos in die breitere
    Smart-Home-Produktpalette von SwitchBot integrieren. Benutzer können Türen mit
    der SwitchBot NFC-Karte, der Wallet Finder-Karte oder dem Sicherheitsalarm
    entriegeln. Außerdem können sie als leichtes Matter-Gateway für SwitchBot
    Lock-Produkte fungieren und so ein müheloses Zutrittsmanagement gewährleisten,
    egal ob zu Hause oder unterwegs.

    Preise und Verfügbarkeit

    Die SwitchBot Smart Videotürklingel ist über die offizielle SwitchBot-Website
    (https://www.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell) und die
    Amazon-Stores zu einem UVP von USD 149,99 / CAD 199,99 / GBP 159,99 / EUR 159,99
    erhältlich.

    Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot-Website
    (https://www.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell) . Folgen Sie
    SwitchBot auf X , (https://www.instagram.com/theswitchbot/) Instagram
    (https://www.facebook.com/SwitchBotRobot/) , Facebook
    (https://www.youtube.com/@SwitchBotOfficial) und YouTube.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782810/VideoDoorbell_JP_Amazon_A__600x4
    50_01_M_4x.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2478094/SwitchBot_LOGO.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbo
    t-bringt-offiziell-die-switchbot-smart-videoturklingel-auf-den-markt-302568936.h
    tml

    Pressekontakt:

    Tallcold Bai,
    tallcold@switch-bot.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163263/6127900
    OTS: SwitchBot


