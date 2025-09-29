SwitchBot bringt offiziell die SwitchBot Smart Videotürklingel auf den Markt
Robotersystemen für den Heimgebrauch, hat offiziell seine SwitchBot Smart
Videotürklingel auf den Markt gebracht. Die SwitchBot Smart Videotürklingel
wurde entwickelt, um den Zugang zum Haus sicherer, zugänglicher und vernetzter
zu machen. Sie verfügt über eine Kameratürklingel, einen besonders großen
Innenmonitor und eine verlängerte Akkulaufzeit. Dank ihrer nahtlosen Integration
in das Smart Home übertrifft das Gerät die Erwartungen, die Familien an eine
moderne Videotürklingel haben.
Ultra-großer Monitor für bessere Kommunikation
der es Kindern, Senioren und Alleinlebenden erleichtert, mit Besuchern zu
kommunizieren, ohne ein Smartphone zu benötigen. Das System unterstützt eine
Drei-Wege-Gegensprechanlage über den Innenmonitor, die SwitchBot-App oder Echo
Show-Geräte.
Dank des integrierten 100-dB-Klingelsignals und der Schnellantwortfunktion
können Haushalte sofort und deutlich auf Besucher reagieren, was allen
Familienmitgliedern Komfort und Sicherheit bietet.
Ultraklare Bilder mit KI-Sicherheit
Ausgestattet mit 2K-Auflösung, Farb-Nachtsicht und einem 165°-Weitwinkelobjektiv
sorgt die Kamera-Türklingel der SwitchBot Smart Videotürklingel für eine scharfe
und zuverlässige Überwachung, selbst in dunklen Außenbereichen. Das Gerät
verfügt außerdem über eine KI-gestützte Erkennung, die Bewegungen, Personen,
Haustiere und Fahrzeuge identifizieren kann und Echtzeit-Benachrichtigungen an
die App sendet.
Längere Batterielebensdauer und flexible Stromversorgungsoptionen
Angetrieben von einem Lithium-Akku mit einer hohen Kapazität von 5000 mAh hält
die Türklingel dank der energiesparenden Wi-Fi-Relais-Technologie EcoPower von
SwitchBot mit einer einzigen Ladung zwischen 6 und 19 Monaten (abhängig von den
Nutzungsgewohnheiten). Darüber hinaus macht ein praktischer Typ-C-Anschluss das
Aufladen der Türklingel so einfach wie das Aufladen eines Smartphones. Für
Nutzer, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung wünschen, kann das Gerät
auch über ein Solarpanel betrieben werden, sodass keine Angst vor einem leeren
Akku besteht.
Lokale Speicherung und Datenschutz
Ein weiteres Highlight des Geräts ist, dass die SwitchBot Smart Videotürklingel
lokale Sicherheit bietet. Der Monitor verfügt über einen integrierten Speicher
von 4 GB, der über microSD auf bis zu 512 GB erweitert werden kann, ohne dass
monatliche Abonnementgebühren anfallen.
Das Gerät unterstützt außerdem das RTSP-Protokoll und die Integration von Home
Assistant (erfordert zusätzliche Einrichtung für die
Home-Assistant-Integration), wodurch lokales Streaming ohne Abhängigkeit von
Servern von Drittanbietern möglich ist und die Privatsphäre vollständig unter
der Kontrolle des Benutzers bleibt.
Funktioniert ohne Internet und ist in wenigen Minuten installiert
Dank des EdgeLink-Systems von SwitchBot bleiben die Türklingel und der Monitor
auch dann verbunden, wenn das WLAN zu Hause ausfällt, sodass Video-Chats mit
Besuchern niemals unterbrochen werden. Gleichzeitig bietet das Gerät flexible
Installationsmöglichkeiten für die Türklingel, darunter eine bohrfreie
Klebehalterung oder eine Schraubbefestigung, und ist mit der Schutzklasse IP65
für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Integration in das SwitchBot-Ökosystem
Die SwitchBot Smart Videotürklingel lässt sich nahtlos in die breitere
Smart-Home-Produktpalette von SwitchBot integrieren. Benutzer können Türen mit
der SwitchBot NFC-Karte, der Wallet Finder-Karte oder dem Sicherheitsalarm
entriegeln. Außerdem können sie als leichtes Matter-Gateway für SwitchBot
Lock-Produkte fungieren und so ein müheloses Zutrittsmanagement gewährleisten,
egal ob zu Hause oder unterwegs.
Preise und Verfügbarkeit
Die SwitchBot Smart Videotürklingel ist über die offizielle SwitchBot-Website
(https://www.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell) und die
Amazon-Stores zu einem UVP von USD 149,99 / CAD 199,99 / GBP 159,99 / EUR 159,99
erhältlich.
Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot-Website
(https://www.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell) . Folgen Sie
SwitchBot auf X , (https://www.instagram.com/theswitchbot/) Instagram
(https://www.facebook.com/SwitchBotRobot/) , Facebook
(https://www.youtube.com/@SwitchBotOfficial) und YouTube.
