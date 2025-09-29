Mehr aus dem Grundstück holen
Wie A&O Wohnbau in München durch intelligente Nachverdichtung echte Werte schafft (FOTO)
München (ots) - Teure Baukosten, komplexe Regulierungen und ein
unübersichtlicher Markt setzen Projektentwickler, Investoren und
Grundstücksbesitzer in München zunehmend unter Druck. Klassische Makler stoßen
dabei schnell an ihre Grenzen und echte Mehrwerte bleiben aus. Genau hier
positioniert sich A&O Wohnbau: Als Kombination aus Makler und Bauträger bietet
das Unternehmen nicht nur Vermittlung, sondern fundierte Marktanalyse,
bautechnisches Know-how und transparente Projektumsetzung. Wie A&O Wohnbau mit
Struktur, Transparenz und regionaler Baukompetenz den Münchner Immobilienmarkt
neu definiert, erfahren Sie hier.
Wer aktuell in München Bauprojekte anstoßen oder Grundstücke erfolgreich
entwickeln möchte, trifft auf einen Markt im Umbruch: Preisexplosionen im
Baugewerbe, anspruchsvolle Genehmigungsverfahren, politische Unsicherheiten und
eine Flut neuer Anbieter, die ihre Dienste teils ohne echtes Fachwissen
anbieten. Gerade klassische Immobilienmakler, deren Tätigkeit bislang oft auf
die Vermittlung zwischen Käufer und Verkäufer beschränkt war, kommen dabei
zunehmend an ihre Grenzen. Sie können die wahren Potenziale von Grundstücken
nicht erkennen, kennen oft weder die Feinheiten baurechtlicher Vorgaben noch
moderne Nachverdichtungskonzepte und haben meist keinerlei Ansatz, Bau- oder
Sanierungskosten professionell einzuschätzen. Die Konsequenz für Eigentümer,
Investoren und Bauwillige: teure Fehlentscheidungen, unrealistische Erwartungen,
"verbrannte Objekte" und immer wieder der Frust über verschwendetes Kapital und
verpasste Chancen. "Ein Makler muss heute viel mehr leisten, um Kunden zu
überzeugen - reine Vermittlung reicht längst nicht mehr", bringt es Damian
Orgun, Geschäftsführer der A&O Wohnbau, auf den Punkt.
"Wir planen und bauen selbst und begleiten unsere Kunden von der ersten Idee bis
zur fertigen Immobilie", fügt Atalay Amel, zweiter Geschäftsführer von A&O
Wohnbau, hinzu. Damit steht das Münchner Unternehmen für einen grundlegenden
Paradigmenwechsel am Markt: Wo Makler früher nur als Vermittler im Hintergrund
agierten, sind heute Projektentwickler gefragt, die nicht nur alle
Wertschöpfungsstufen abdecken, sondern echtes Know-how mitbringen. A&O Wohnbau
kombiniert darum ein doppelt einzigartiges Geschäftsmodell: Zum einen die
umfassende Markt- und Potenzialanalyse durch erfahrene Architekten und
Projektentwickler, zum anderen unmittelbar daran anschließend alle Kompetenzen
eines klassischen Bauträgers - von der Kostenoptimierung und Planung bis zur
baulichen Umsetzung und Schlüsselübergabe. Das Unternehmen verbindet
theoretische Planungskompetenz mit jahrzehntelanger Praxiserfahrung im Handwerk.
