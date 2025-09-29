    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mehr aus dem Grundstück holen

    Wie A&O Wohnbau in München durch intelligente Nachverdichtung echte Werte schafft (FOTO)

    München (ots) - Teure Baukosten, komplexe Regulierungen und ein
    unübersichtlicher Markt setzen Projektentwickler, Investoren und
    Grundstücksbesitzer in München zunehmend unter Druck. Klassische Makler stoßen
    dabei schnell an ihre Grenzen und echte Mehrwerte bleiben aus. Genau hier
    positioniert sich A&O Wohnbau: Als Kombination aus Makler und Bauträger bietet
    das Unternehmen nicht nur Vermittlung, sondern fundierte Marktanalyse,
    bautechnisches Know-how und transparente Projektumsetzung. Wie A&O Wohnbau mit
    Struktur, Transparenz und regionaler Baukompetenz den Münchner Immobilienmarkt
    neu definiert, erfahren Sie hier.

    Wer aktuell in München Bauprojekte anstoßen oder Grundstücke erfolgreich
    entwickeln möchte, trifft auf einen Markt im Umbruch: Preisexplosionen im
    Baugewerbe, anspruchsvolle Genehmigungsverfahren, politische Unsicherheiten und
    eine Flut neuer Anbieter, die ihre Dienste teils ohne echtes Fachwissen
    anbieten. Gerade klassische Immobilienmakler, deren Tätigkeit bislang oft auf
    die Vermittlung zwischen Käufer und Verkäufer beschränkt war, kommen dabei
    zunehmend an ihre Grenzen. Sie können die wahren Potenziale von Grundstücken
    nicht erkennen, kennen oft weder die Feinheiten baurechtlicher Vorgaben noch
    moderne Nachverdichtungskonzepte und haben meist keinerlei Ansatz, Bau- oder
    Sanierungskosten professionell einzuschätzen. Die Konsequenz für Eigentümer,
    Investoren und Bauwillige: teure Fehlentscheidungen, unrealistische Erwartungen,
    "verbrannte Objekte" und immer wieder der Frust über verschwendetes Kapital und
    verpasste Chancen. "Ein Makler muss heute viel mehr leisten, um Kunden zu
    überzeugen - reine Vermittlung reicht längst nicht mehr", bringt es Damian
    Orgun, Geschäftsführer der A&O Wohnbau, auf den Punkt.

    "Wir planen und bauen selbst und begleiten unsere Kunden von der ersten Idee bis
    zur fertigen Immobilie", fügt Atalay Amel, zweiter Geschäftsführer von A&O
    Wohnbau, hinzu. Damit steht das Münchner Unternehmen für einen grundlegenden
    Paradigmenwechsel am Markt: Wo Makler früher nur als Vermittler im Hintergrund
    agierten, sind heute Projektentwickler gefragt, die nicht nur alle
    Wertschöpfungsstufen abdecken, sondern echtes Know-how mitbringen. A&O Wohnbau
    kombiniert darum ein doppelt einzigartiges Geschäftsmodell: Zum einen die
    umfassende Markt- und Potenzialanalyse durch erfahrene Architekten und
    Projektentwickler, zum anderen unmittelbar daran anschließend alle Kompetenzen
    eines klassischen Bauträgers - von der Kostenoptimierung und Planung bis zur
    baulichen Umsetzung und Schlüsselübergabe. Das Unternehmen verbindet
    theoretische Planungskompetenz mit jahrzehntelanger Praxiserfahrung im Handwerk.
