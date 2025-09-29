Wie A&O Wohnbau in München durch intelligente Nachverdichtung echte Werte schafft (FOTO)

München (ots) - Teure Baukosten, komplexe Regulierungen und einunübersichtlicher Markt setzen Projektentwickler, Investoren undGrundstücksbesitzer in München zunehmend unter Druck. Klassische Makler stoßendabei schnell an ihre Grenzen und echte Mehrwerte bleiben aus. Genau hierpositioniert sich A&O Wohnbau: Als Kombination aus Makler und Bauträger bietetdas Unternehmen nicht nur Vermittlung, sondern fundierte Marktanalyse,bautechnisches Know-how und transparente Projektumsetzung. Wie A&O Wohnbau mitStruktur, Transparenz und regionaler Baukompetenz den Münchner Immobilienmarktneu definiert, erfahren Sie hier.Wer aktuell in München Bauprojekte anstoßen oder Grundstücke erfolgreichentwickeln möchte, trifft auf einen Markt im Umbruch: Preisexplosionen imBaugewerbe, anspruchsvolle Genehmigungsverfahren, politische Unsicherheiten undeine Flut neuer Anbieter, die ihre Dienste teils ohne echtes Fachwissenanbieten. Gerade klassische Immobilienmakler, deren Tätigkeit bislang oft aufdie Vermittlung zwischen Käufer und Verkäufer beschränkt war, kommen dabeizunehmend an ihre Grenzen. Sie können die wahren Potenziale von Grundstückennicht erkennen, kennen oft weder die Feinheiten baurechtlicher Vorgaben nochmoderne Nachverdichtungskonzepte und haben meist keinerlei Ansatz, Bau- oderSanierungskosten professionell einzuschätzen. Die Konsequenz für Eigentümer,Investoren und Bauwillige: teure Fehlentscheidungen, unrealistische Erwartungen,"verbrannte Objekte" und immer wieder der Frust über verschwendetes Kapital undverpasste Chancen. "Ein Makler muss heute viel mehr leisten, um Kunden zuüberzeugen - reine Vermittlung reicht längst nicht mehr", bringt es DamianOrgun, Geschäftsführer der A&O Wohnbau, auf den Punkt."Wir planen und bauen selbst und begleiten unsere Kunden von der ersten Idee biszur fertigen Immobilie", fügt Atalay Amel, zweiter Geschäftsführer von A&OWohnbau, hinzu. Damit steht das Münchner Unternehmen für einen grundlegendenParadigmenwechsel am Markt: Wo Makler früher nur als Vermittler im Hintergrundagierten, sind heute Projektentwickler gefragt, die nicht nur alleWertschöpfungsstufen abdecken, sondern echtes Know-how mitbringen. A&O Wohnbaukombiniert darum ein doppelt einzigartiges Geschäftsmodell: Zum einen dieumfassende Markt- und Potenzialanalyse durch erfahrene Architekten undProjektentwickler, zum anderen unmittelbar daran anschließend alle Kompetenzeneines klassischen Bauträgers - von der Kostenoptimierung und Planung bis zurbaulichen Umsetzung und Schlüsselübergabe. Das Unternehmen verbindettheoretische Planungskompetenz mit jahrzehntelanger Praxiserfahrung im Handwerk.