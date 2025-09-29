Bitcoin legt deutlich zu steigt über 114.000 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Montag deutlich zugelegt und ist über 114.000 US-Dollar gestiegen. Die wichtigste Kryptowährung stieg bis auf 114.314 Dollar. Dies ist der höchste Stand seit dem 22. September. Am Morgen hatte der Bitcoin noch bei rund 111.600 Dollar notiert.

Der Bitcoin erholte sich so von zuletzt deutlichen Verlusten. Vor allem die Unsicherheit über die Geldpolitik der US-Notenbank und robuste Konjunkturdaten hatten ihn in der vergangenen Woche belastet. Mittlerweile scheint die Stimmung wieder zuversichtlicher mit Blick auf künftige Zinssenkungen zu sein.