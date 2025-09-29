Deutlicher Kurssprung bei der PayPal Aktie - 29.09.2025

Mit einer Performance von +5,42 % konnte die PayPal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von PayPal in den letzten drei Monaten Verluste von -8,08 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PayPal Aktie damit um -0,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PayPal -30,41 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

PayPal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,62 % 1 Monat -3,48 % 3 Monate -8,08 % 1 Jahr -17,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der PayPal-Aktie, die von Unsicherheiten über bevorstehende Quartalszahlen und der allgemeinen Marktlage geprägt ist. Anleger erwarten möglicherweise einen weiteren Rückgang, um günstigere Kaufgelegenheiten zu schaffen. Technische Analysen zeigen, dass Unterstützungsniveaus getestet werden, während die Marktstimmung durch positive Nachrichten über das Management und strategische Veränderungen gemischt ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 955 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,81 Mrd.EUR wert.

Das weltweit rasante Wachstum von Kartenzahlungen und Bezahl-Apps wird sich nach Erwartung der Unternehmensberatung BCG in den nächsten Jahren verlangsamen. Die Finanzexperten des Unternehmens gehen davon aus, dass die globalen Erträge der …

Die Finanzwelt erlebt einen historischen Wandel. Getrieben von Digitalisierung und neuen Technologien entstehen lukrative Chancen jenseits traditioneller Anlagen. Innovative Plattformen revolutionieren, wie wir bezahlen, investieren und Vermögen …

PayPal Aktie jetzt kaufen?

Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.