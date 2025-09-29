    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPayPal AktievorwärtsNachrichten zu PayPal

    Besonders beachtet!

    633 Aufrufe 633 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutlicher Kurssprung bei der PayPal Aktie - 29.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die PayPal Aktie bisher um +5,42 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PayPal Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der PayPal Aktie - 29.09.2025
    Foto: Paul Sakuma - dpa

    PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

    PayPal Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2025

    Mit einer Performance von +5,42 % konnte die PayPal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.606,10€
    Basispreis
    17,30
    Ask
    × 14,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.590,24€
    Basispreis
    17,23
    Ask
    × 14,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von PayPal in den letzten drei Monaten Verluste von -8,08 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PayPal Aktie damit um -0,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PayPal -30,41 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

    PayPal Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,62 %
    1 Monat -3,48 %
    3 Monate -8,08 %
    1 Jahr -17,15 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der PayPal-Aktie, die von Unsicherheiten über bevorstehende Quartalszahlen und der allgemeinen Marktlage geprägt ist. Anleger erwarten möglicherweise einen weiteren Rückgang, um günstigere Kaufgelegenheiten zu schaffen. Technische Analysen zeigen, dass Unterstützungsniveaus getestet werden, während die Marktstimmung durch positive Nachrichten über das Management und strategische Veränderungen gemischt ist.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

    Zur PayPal Diskussion

    Informationen zur PayPal Aktie

    Es gibt 955 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,81 Mrd.EUR wert.

    Wachstum beim elektronischen Bezahlen schwächt sich ab


    Das weltweit rasante Wachstum von Kartenzahlungen und Bezahl-Apps wird sich nach Erwartung der Unternehmensberatung BCG in den nächsten Jahren verlangsamen. Die Finanzexperten des Unternehmens gehen davon aus, dass die globalen Erträge der …

    Fintech-Gewinner identifizieren: Eine Analyse der Erfolgsfaktoren von PayPal, Finexity und Coinbase


    Die Finanzwelt erlebt einen historischen Wandel. Getrieben von Digitalisierung und neuen Technologien entstehen lukrative Chancen jenseits traditioneller Anlagen. Innovative Plattformen revolutionieren, wie wir bezahlen, investieren und Vermögen …

    PayPal Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PayPal

    +1,70 %
    -0,41 %
    -3,39 %
    -8,12 %
    -17,44 %
    -38,32 %
    -64,98 %
    +99,34 %
    +91,87 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutlicher Kurssprung bei der PayPal Aktie - 29.09.2025 Am heutigen Handelstag konnte die PayPal Aktie bisher um +5,42 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PayPal Aktie.