Stiebel Eltron punktet bei Stiftung Warentest mit hoher Effizienz / Gesamturteil GUT (2,2) und zweiter Platz für die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A (FOTO)

Holzminden (ots) - Im aktuellen Wärmepumpentest der Stiftung Warentest (Ausgabe

10/2025) erreicht Stiebel Eltron mit der WPL-A 10.2 Plus HK 400 den zweiten

Platz von fünf getesteten Geräten mit dem Qualitätsurteil "Gut" (2,2). Das Gerät

punktet im Test mit hoher Effizienz sowohl in Verbindung mit einer

Fußbodenheizung wie auch mit Heizkörpern.



In Sachen Effizienz ist keine andere der von Stiftung Warentest untersuchten

Wärmepumpen besser als die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A. "Gerade die hohe

Effizienz in Verbindung mit Heizkörpern, also einer hohen Vorlauftemperatur, in

mittleren und kälteren Klimazonen macht das Gerät zur idealen

Sanierungsmaschine", erklärt Heinz Werner Schmidt, Geschäftsführer Vertrieb und

Marketing von Stiebel Eltron. "Für den Nutzer bedeutet die hohe Effizienz bares

Geld - denn es wird auch bei niedrigen Außentemperaturen noch ein großer Anteil

kostenloser Umweltenergie eingekoppelt."





Unter den bestbewerteten Geräten ist die Stiebel Eltron-Wärmepumpe nicht nur das

leichteste, sondern auch das niedrigste Produkt. "Mit der geringen Höhe wirkt

die Wärmepumpe vor dem Haus deutlich weniger klobig", so Schmidt. "Das geringe

Gewicht wiederum bedeutet für unsere Partner im Handwerk eine große

Erleichterung bei der Montage. Für eine einfache und zeitsparende Installation

sorgen zudem unsere innovativen Inneneinheiten mit und ohne integrierten

Warmwasserspeicher sowie unser umfangreiches Zubehör."



Selbstverständlich kann die WPL-A komfortabel ins Internet eingebunden und

entsprechend digital bedient und eingestellt werden. Dabei legt Stiebel Eltron

hohen Wert auf die Datensicherheit - das hat auch die Stiftung Warentest

bestätigt und auch im Kriterium "Basisschutz persönlicher Daten" ein "Gut"

verteilt. "Endkunden erwarten heute völlig zurecht, ihre moderne Heizungsanlage

per App beobachten und bedienen zu können - genauso wichtig ist aber auch der

Schutz der Daten dabei. Hier bietet unsere Lösung einen klaren

Vertrauensvorteil", so Schmidt.



Die neue WPL-A-Generation ist nicht nur in Anthrazit, sondern auch in Weiß

erhältlich. Aktuell wird der Umstieg auf eine Wärmepumpe als Heizungsanlage im

Bestand noch mit bis zu 70 Prozent der Installationskosten vom Staat gefördert.

Welche Wärmepumpenanlage für das eigene Zuhause am besten geeignet ist, lässt

sich leicht und unkompliziert mit einem Frage-Antwort-Tool unter

http://www.stiebel-eltron.de/angebotsservice herausfinden. Auf Wunsch erhält man

hier auch direkt ein unverbindliches Angebot eines Fachhandwerkers aus der

Region - und natürlich Aussagen über die maximal mögliche Förderung.



