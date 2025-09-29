Stiebel Eltron punktet bei Stiftung Warentest mit hoher Effizienz / Gesamturteil GUT (2,2) und zweiter Platz für die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Holzminden (ots) - Im aktuellen Wärmepumpentest der Stiftung Warentest (Ausgabe
    10/2025) erreicht Stiebel Eltron mit der WPL-A 10.2 Plus HK 400 den zweiten
    Platz von fünf getesteten Geräten mit dem Qualitätsurteil "Gut" (2,2). Das Gerät
    punktet im Test mit hoher Effizienz sowohl in Verbindung mit einer
    Fußbodenheizung wie auch mit Heizkörpern.

    In Sachen Effizienz ist keine andere der von Stiftung Warentest untersuchten
    Wärmepumpen besser als die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A. "Gerade die hohe
    Effizienz in Verbindung mit Heizkörpern, also einer hohen Vorlauftemperatur, in
    mittleren und kälteren Klimazonen macht das Gerät zur idealen
    Sanierungsmaschine", erklärt Heinz Werner Schmidt, Geschäftsführer Vertrieb und
    Marketing von Stiebel Eltron. "Für den Nutzer bedeutet die hohe Effizienz bares
    Geld - denn es wird auch bei niedrigen Außentemperaturen noch ein großer Anteil
    kostenloser Umweltenergie eingekoppelt."

    Unter den bestbewerteten Geräten ist die Stiebel Eltron-Wärmepumpe nicht nur das
    leichteste, sondern auch das niedrigste Produkt. "Mit der geringen Höhe wirkt
    die Wärmepumpe vor dem Haus deutlich weniger klobig", so Schmidt. "Das geringe
    Gewicht wiederum bedeutet für unsere Partner im Handwerk eine große
    Erleichterung bei der Montage. Für eine einfache und zeitsparende Installation
    sorgen zudem unsere innovativen Inneneinheiten mit und ohne integrierten
    Warmwasserspeicher sowie unser umfangreiches Zubehör."

    Selbstverständlich kann die WPL-A komfortabel ins Internet eingebunden und
    entsprechend digital bedient und eingestellt werden. Dabei legt Stiebel Eltron
    hohen Wert auf die Datensicherheit - das hat auch die Stiftung Warentest
    bestätigt und auch im Kriterium "Basisschutz persönlicher Daten" ein "Gut"
    verteilt. "Endkunden erwarten heute völlig zurecht, ihre moderne Heizungsanlage
    per App beobachten und bedienen zu können - genauso wichtig ist aber auch der
    Schutz der Daten dabei. Hier bietet unsere Lösung einen klaren
    Vertrauensvorteil", so Schmidt.

    Die neue WPL-A-Generation ist nicht nur in Anthrazit, sondern auch in Weiß
    erhältlich. Aktuell wird der Umstieg auf eine Wärmepumpe als Heizungsanlage im
    Bestand noch mit bis zu 70 Prozent der Installationskosten vom Staat gefördert.
    Welche Wärmepumpenanlage für das eigene Zuhause am besten geeignet ist, lässt
    sich leicht und unkompliziert mit einem Frage-Antwort-Tool unter
    http://www.stiebel-eltron.de/angebotsservice herausfinden. Auf Wunsch erhält man
    hier auch direkt ein unverbindliches Angebot eines Fachhandwerkers aus der
    Region - und natürlich Aussagen über die maximal mögliche Förderung.

