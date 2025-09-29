Stiebel Eltron punktet bei Stiftung Warentest mit hoher Effizienz / Gesamturteil GUT (2,2) und zweiter Platz für die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A (FOTO)
Holzminden (ots) - Im aktuellen Wärmepumpentest der Stiftung Warentest (Ausgabe
10/2025) erreicht Stiebel Eltron mit der WPL-A 10.2 Plus HK 400 den zweiten
Platz von fünf getesteten Geräten mit dem Qualitätsurteil "Gut" (2,2). Das Gerät
punktet im Test mit hoher Effizienz sowohl in Verbindung mit einer
Fußbodenheizung wie auch mit Heizkörpern.
In Sachen Effizienz ist keine andere der von Stiftung Warentest untersuchten
Wärmepumpen besser als die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A. "Gerade die hohe
Effizienz in Verbindung mit Heizkörpern, also einer hohen Vorlauftemperatur, in
mittleren und kälteren Klimazonen macht das Gerät zur idealen
Sanierungsmaschine", erklärt Heinz Werner Schmidt, Geschäftsführer Vertrieb und
Marketing von Stiebel Eltron. "Für den Nutzer bedeutet die hohe Effizienz bares
Geld - denn es wird auch bei niedrigen Außentemperaturen noch ein großer Anteil
kostenloser Umweltenergie eingekoppelt."
Unter den bestbewerteten Geräten ist die Stiebel Eltron-Wärmepumpe nicht nur das
leichteste, sondern auch das niedrigste Produkt. "Mit der geringen Höhe wirkt
die Wärmepumpe vor dem Haus deutlich weniger klobig", so Schmidt. "Das geringe
Gewicht wiederum bedeutet für unsere Partner im Handwerk eine große
Erleichterung bei der Montage. Für eine einfache und zeitsparende Installation
sorgen zudem unsere innovativen Inneneinheiten mit und ohne integrierten
Warmwasserspeicher sowie unser umfangreiches Zubehör."
Selbstverständlich kann die WPL-A komfortabel ins Internet eingebunden und
entsprechend digital bedient und eingestellt werden. Dabei legt Stiebel Eltron
hohen Wert auf die Datensicherheit - das hat auch die Stiftung Warentest
bestätigt und auch im Kriterium "Basisschutz persönlicher Daten" ein "Gut"
verteilt. "Endkunden erwarten heute völlig zurecht, ihre moderne Heizungsanlage
per App beobachten und bedienen zu können - genauso wichtig ist aber auch der
Schutz der Daten dabei. Hier bietet unsere Lösung einen klaren
Vertrauensvorteil", so Schmidt.
Die neue WPL-A-Generation ist nicht nur in Anthrazit, sondern auch in Weiß
erhältlich. Aktuell wird der Umstieg auf eine Wärmepumpe als Heizungsanlage im
Bestand noch mit bis zu 70 Prozent der Installationskosten vom Staat gefördert.
Welche Wärmepumpenanlage für das eigene Zuhause am besten geeignet ist, lässt
sich leicht und unkompliziert mit einem Frage-Antwort-Tool unter
http://www.stiebel-eltron.de/angebotsservice herausfinden. Auf Wunsch erhält man
hier auch direkt ein unverbindliches Angebot eines Fachhandwerkers aus der
Region - und natürlich Aussagen über die maximal mögliche Förderung.
Pressekontakt:
Henning Schulz
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 (0) 55 31 / 70 29 56 85
mailto:henning.schulz@stiebel-eltron.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62786/6127934
OTS: STIEBEL ELTRON
