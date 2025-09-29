    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    800.000 Menschen aus der Stadt Gaza geflohen

    GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Wegen der Bodenoffensive der israelischen Armee in der Stadt Gaza fliehen weiterhin Tausende Menschen von dort. Mittlerweile hätten rund 800.000 Palästinenser den Ort verlassen, hieß es aus israelischen Armeekreisen. An den Tagen zuvor war Israel von rund 700.000 Flüchtenden ausgegangen. Vor Beginn der jüngsten Offensive der israelischen Armee hatten rund eine Million Einwohner und Binnenvertriebene in der Stadt Gaza gelebt.

    Die Zahlen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Es gibt derzeit auch keine aktuellen palästinensischen Schätzungen zur Zahl der Menschen, die aus der Stadt geflohen sind.

    Augenzeugen bestätigen, dass weiterhin Menschen aus dem Ort in den Süden des Gazastreifens flüchteten. Es seien aber inzwischen weniger geworden.

    Israels Armee hatte vor rund zwei Wochen eine höchst umstrittene Bodenoffensive in der Stadt Gaza begonnen, um dort eigenen Angaben nach die islamistische Palästinenserorganisation Hamas in diesem Gebiet zu zerschlagen. Dies löste eine Massenflucht aus./cir/DP/he





