Lupin stärkt sein globales Ophthalmologie-Spezialitätengeschäft mit der Übernahme von VISUfarma durch GHO Capital

LONDON, ROM und ZUG, Schweiz, 29. September 2025 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende Pharmakonzern Lupin Limited (Lupin) (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN), gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Nanomi B.V. („Nanomi"), eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von VISUfarma B.V. (VISUfarma), ein Portfoliounternehmen des auf das Gesundheitswesen spezialisierten globalen Investors GHO Capital Partners LLP (GHO), unterzeichnet hat. Die Übernahme von VISUfarma mit seinem breiten Portfolio innovativer Augengesundheitsprodukte und seiner etablierten kommerziellen Infrastruktur steht im Einklang mit der Strategie von Lupin, sein europäisches Geschäft und seine Präsenz auszubauen und das globale Spezialitätengeschäft des Unternehmens voranzutreiben.

Durch die Integration der etablierten kommerziellen Aktivitäten von VISUfarma wird Lupin den attraktiven Markt der Augenheilkunde erschließen, der weltweit ein erhebliches Wachstum verzeichnet, das durch die alternde Weltbevölkerung, die zunehmende Häufigkeit von Augenkomplikationen im Zusammenhang mit Diabetes und das wachsende Bewusstsein für vorbeugende Maßnahmen bedingt ist.

Die etablierten europäischen Aktivitäten von VISUfarma bieten Möglichkeiten zur Marktexpansion, zur direkten Präsenz und zur weiteren Diversifizierung des Geschäfts in wichtigen europäischen Ländern, darunter Italien, Großbritannien, Spanien, Deutschland und Frankreich. Darüber hinaus bietet das breite Portfolio von VISUfarma mit über 60 Markenprodukten für die Augenheilkunde Wachstumschancen, um die Expansion von Lupin in dieses Spezialitätensegment in allen Regionen zu beschleunigen, und wird voraussichtlich das Wachstum in Europa und anderen Märkten vorantreiben.

Vinita Gupta, CEO von Lupin, sagte: „Wir freuen uns, VISUfarma in der Lupin-Familie willkommen zu heißen. Diese Übernahme stärkt unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Arzneimittel für die Patienten und Gemeinden, denen wir dienen. Neben dem unmittelbaren Wertzuwachs erweitert sie auch unsere Präsenz in Europa und baut unser Spezialitätengeschäft in der Ophthalmologie weiter aus."

Mit der Integration von VISUfarma wird Lupin ein komplettes Produktportfolio in den Bereichen trockenes Auge, Glaukom, Augenlidhygiene, Blepharitis, Netzhautgesundheit und hochspezialisierte, von Augenärzten verschriebene Nutrazeutika anbieten.