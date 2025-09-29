Klimaziel steht - Absage an Forderung aus Fraktion

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionsvize Andreas Jung weist die Forderung seines Fraktionskollegen Tilman Kuban (beide CDU) nach Aufweichung der Klimaziele zurück. "Angesichts des fortschreitenden Klimawandels bleibt auch Klimaschutz eine herausragende Aufgabe", sagte Jung dem Nachrichtenportal "t-online". "Es ist kein Jahr her, seit wir uns im Wahlprogramm und Koalitionsvertrag zur Klimaneutralität 2045 bekannt haben", betonte der für Umwelt und Klimaschutz zuständige Fraktionsvize.

Der frühere Chef der Jungen Union, Kuban, hatte zuvor mit dem Argument der Gefährdung von Arbeitsplätzen dafür geworben, die Klimaziele in Deutschland und in der EU zu ändern. "Es ist ausreichend, wenn wir 2045 zu 80 Prozent klimaneutral sind und dafür Wohlstand und Demokratie erhalten haben - das ist im globalen Vergleich immer noch sehr ambitioniert", sagte der europapolitische Sprecher der Unionsfraktion der Zeitung "Welt". Erst danach "sollten wir neu diskutieren, wie wir mit den restlichen 20 Prozent verfahren".