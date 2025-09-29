    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Was ist verrückter: Trump - oder die Politik in Deutschland?

    Und das in einer Situation, in der die Basis der Industrie in Deutschland wegbricht

    Wer ist verrückter - Donald Trump oder die Politik in Deutschland, die heute stolz verkündet hat, 11 Milliarden Euro für Klimahilfe im Ausland ausgegeben zu haben? Und das in einer Situation, in der die Basis der Industrie in Deutschland wegbricht - und damit die Grundlage für den Sozialstaat! Aber auch jenseits des Teichs herrschen nicht gerade Vernunft und Fakten-Basiertheit: Trump will Zölle von 100% auf Filme erheben, ebenso für Möbel aus dem Ausland. All das schadet der US-Wirtschaft und vor allem den US-Konsumenten. Unterdessen wird ein government shutdown immer wahrscheinlicher - und das bedeutet für Trump konkret: keine Gelder für den Bereich Militär..

    Hinweise aus Video:

    1. China stellt Trump mit Klima-Tricks bloß

    2. US-Arbeitsmarkt und Konjunktur viel schlechter? Bestechende Analyse

     

    Das Video "Was ist verrückter: Trump - oder die Politik in Deutschland?" sehen Sie hier..




