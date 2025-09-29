JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 16. Oktober anstehenden Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti senkte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Erwartungen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft. Sie rechnet im dritten Quartal nun mit einer stabilen Preisentwicklung im Vergleich zum zweiten Quartal anstelle einer weiteren Beschleunigung./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:11 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 77,02EUR auf Lang & Schwarz (29. September 2025, 19:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

