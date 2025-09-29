Börsen Update USA - 29.09. - US Tech 100 stark +0,47 %

Der Dow Jones steht bei 46.215,12 PKT und verliert bisher -0,09 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,40 %, Caterpillar +0,75 %, Walt Disney +0,61 %, Microsoft +0,56 %, Salesforce +0,54 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -2,99 %, Boeing -2,98 %, IBM -1,34 %, Verizon Communications -1,30 %, Travelers Companies -1,26 %

Der US Tech 100 steht bei 24.615,45 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +6,39 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,47 %, Shopify +5,30 %, Electronic Arts +4,64 %, AppLovin Registered (A) +4,32 %

Flop-Werte: Diamondback Energy -3,58 %, Intel -3,44 %, Qualcomm -2,18 %, Warner Bros. Discovery (A) -2,06 %, Mondelez International Registered (A) -1,77 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.653,18 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +9,11 %, Western Digital +6,90 %, The Trade Desk Registered (A) +6,39 %, Coinbase +6,36 %, Freeport-McMoRan +5,17 %

Flop-Werte: Occidental Petroleum -5,98 %, Carnival Corporation -5,17 %, Williams-Sonoma -4,99 %, Devon Energy -4,48 %, Targa Resources -4,44 %