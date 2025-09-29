Aktien New York
Stabil - Anleger trotz 'Shutdown'-Gefahr gelassen
- Nasdaq legt zu, Gewinne bröckeln im Handelsverlauf.
- Dow Jones minimal im Minus, Anleger beobachten Shutdown.
- EA bestätigt Übernahmevertrag über 55 Milliarden Dollar.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rekordlauf der US-Börsen vor einer Woche und darauf folgenden Verlusten hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Montag erneut zugelegt. Allerdings bröckelten die Gewinne im Handelsverlauf etwas ab. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab minimal nach. Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt dem am Mittwoch drohenden Arbeitsstillstand in den US-Regierungsbehörden ("Shutdown") sowie zahlreichen Konjunkturdaten, die ebenfalls im Wochenverlauf anstehen.
Rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss stieg der Nasdaq 100 um 0,5 Prozent auf 24.617 Punkte. Zeitweise hatten nur noch 40 Punkte zum Rekordhoch vom vergangenen Montag gefehlt. Der S&P 500 gewann zuletzt 0,2 Prozent auf 6.654 Zähler, der Dow verlor 0,1 Prozent auf 46.224 Zähler.
Die beiden letztgenannten Indizes hatten am vergangenen Dienstag Höchststände erklommen und damit - wie zuvor die Nasdaq - von Hoffnungen profitiert, dass die US-Leitzinsen nach dem nun erfolgten ersten Zinsschritt der Fed in diesem Jahr noch weiter sinken werden. Niedrigere Zinsen verhelfen Unternehmen zu geringeren Finanzierungskosten.
Mit Blick auf einen möglichen "Shutdown" bewahrten die Anleger Ruhe. Und das nicht nur angesichts der Einschätzung der US-Bank JPMorgan, dass diese in der Vergangenheit keine dauerhafte Belastung für den Aktienmarkt gewesen sind. Schließlich soll es nun doch zu einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Demokraten im Weißen Haus kommen.
Mehrere US-Medien hatten am Sonntag berichtet, dass an dem für diesen Montag anberaumten Gespräch auch führende Vertreter von Trumps Republikanischer Partei teilnehmen sollen. Vor Mittwoch muss im Kongress eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fließen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig. Vor einigen Tagen hatte Trump noch ein Treffen mit der Oppositionspartei platzen lassen.
In dieser Woche steht obendrein noch eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten an, die Hinweise auf das mögliche weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank Fed liefern könnten. Unter diesen dürften die ISM-Indizes für Industrie und Dienste und die Arbeitsmarktdaten für September besonders beachtet werden.
Dass Anleger zum Wochenstart Technologiewerte favorisierten, zeigte sich auch im Dow: Die Aktien des KI-Chipherstellers Nvidia gewannen an der Index-Spitze 2,2 Prozent und näherten sich wieder ihrem Rekordhoch aus der vergangenen Woche. Amazon , Cisco und Microsoft legten um jeweils 0,6 Prozent zu.
Die Anteile des Computerspiele-Herstellers Electronic Arts (EA) gewannen an der Nasdaq 4,6 Prozent und setzten ihre Rekordjagd fort. Nach einem unbestätigten Medienbericht am Freitag über ein Kaufangebot eines Konsortiums unter Führung des Finanzinvestors Silver Lake und des saudischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) kam nun die Bestätigung durch EA. Es sei mit einem Konsortium, das aus PIF, Silver Lake und Affinity Partners bestehe, ein Übernahmevertrag über rund 55 Milliarden Dollar in bar unterzeichnet worden, hieß es.
Merus sprangen an der Nasdaq um rund 36 Prozent hoch. Das dänische Biotech-Unternehmen Genmab , dessen Aktien an der Nasdaq 0,3 Prozent verloren, will den niederländischen Entwickler von Krebstherapien für rund 8 Milliarden Dollar kaufen.
Um 90 Prozent sackte dagegen das Papier von Moonlake Immunotherapeutics ab. Daten aus einer spätklinischen Studie zu einem Hautmedikament belegen Analysten zufolge keine Überlegenheit im Vergleich zu einem der wichtigsten Medikamente des belgischen Konkurrenten UCB ./ck/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 188,8 auf Tradegate (29. September 2025, 20:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,51 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +32,45 %/+45,37 % bedeutet.
Grüß Dich lieber Rastelly,
Schönen guten Morgen in die Runde,
Für Alle welche die Energie nicht missen möchten den Hinweis:
Uran - die Zweite Jahreshälfte
2025-07-22 Scott Melbye: Uran-Ausblick optimistisch, erwartet „epische“ Renditen im Jahr 2025
>> Externen Inhalt hier ansehen << ..kopieren und ... bitte selbst bei Youtube aufrufen !!
Resümee` „Ich glaube einfach, dass es ein episches Jahr für die Renditen von Uraninvestitionen insgesamt werden wird”, sagte Melbye, der auch Präsident der Organisation Uranium Producers of America ist...
Scott Melbye von Uranium Energy und Uranium Royalty erwartet, dass die zweite Hälfte des Jahres 2025 für den Uransektor „sehr stark“ sein wird.
Scott Melbye von Uranium Energy (NYSEAMERICAN:UEC) und Uranium Royalty (NASDAQ:UROY) teilt seine Gedanken zu Angebot, Nachfrage und Preisen von Uran.
„Ich glaube einfach, dass es ein episches Jahr für die Rendite von Uraninvestitionen auf ganzer Linie wird“, sagte Melbye, der auch Präsident der Organisation Uranium Producers of America ist.
Wertpapieroffenlegung: Ich, Charlotte McLeod, habe keine direkten Investitionsinteressen an einem in diesem Artikel erwähnten Unternehmen.
Justin Huhn's Uran-Preis-Modell ..............
>> Externen Inhalt hier ansehen << .kopieren und .... bitte selbst bei Youtube aufrufen !!
das Video ist sehr informativ, er unterscheidet den LongTerm-Markt also die langlaufenden Lieferverträge und den Spot-Markt.
Ich fasse mal zusammen:
- RU fällt als Lieferant für den Weltmarkt weg, im Gegenteil es kauft selbst soviel wie möglich Uran auf.
- Justin erklärt sein Modell, es kann relativ einfach gebildet werden da alle Verbraucher bekannt sind und die Produzenten auch sehr überschaubar sind.
- Die LongTerm-Verträge werden nicht unter 80$/lbs fallen. Mark Chalmers von UUUU hat das ja bereits als großen Fehler von Cameco aufgezeigt, diese werden weniger von einem Uranpreisanstieg profitieren, da sie zuviel in die Zukunft verkauft haben zu niedrigen Preisen.
- Der Uranpreisanstieg kommt zum Ende des Jahres da erst 28% des aktuellen Jahresbedarfs von den Verbrauchern gekauft wurde.
- je länger der Preis unter 100$/lbs bleibt desto größer wird die Versorgungslücke, da viele Projekte in der Minenindustrie auf Hold gesetzt sind.
- Der Spotmarkt wird stark durch Institutionelle bestimmt, diese treffen aber nicht immer die klügsten Entscheidungen. Er geht davon aus das wir nochmal einen Pullback auf 63$/lbs sehen werden ( im Sommer ) bevor es dann langsam aufwärts geht.
Ich schließe daraus die nächste Abverkaufswelle zu nutzen und mein Cash jetzt noch zurückzulegen, bzw. unterbewertete Silberminen zu traden und noch nicht jetzt zu investieren.
- Die richtig großen Anstiege kommen erst in 2030er Jahren. Camecos Cigar Lake wird 2029 dichtmachen da erschöpft, viele neue Minenbetriebe starten zu spät um das zu ersetzen obwohl dann bereits ohnehin eine erhebliche Verknappung eintritt. Es wird also neue Allzeithochs geben vor allem im Spot-Markt der alles andere outperformt.