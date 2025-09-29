UnionPay International fördert die globale Interoperabilität über Chinas grenzüberschreitendes Zahlungsgateway

SHANGHAI, 29. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 16. September wurde bekannt gegeben, dass Chinas Cross-border Interconnection Gateway (CPG) Ende Juli offiziell den Probebetrieb aufgenommen hat. UnionPay International hat über einen Zeitraum von sechs Monaten zur Entwicklung der Kernelemente des CPG beigetragen. Geleitet von den Grundsätzen der öffentlichen Inklusivität und Zugänglichkeit ermöglicht das CPG Institutionen innerhalb und außerhalb des chinesischen Festlands die grenzüberschreitende Interoperabilität von QR-Codes mit einem einzigen Zugangspunkt. Durch die Bereitstellung von Dienstleistungen wie einheitlichen technischen Schnittstellen, der Weiterleitung und Verteilung grenzüberschreitender Transaktionsinformationen sowie der Überwachung und Analyse von Transaktionen in Echtzeit unterstützt das CPG die beteiligten Akteure dabei, grenzüberschreitende QR-Code-Zahlungen für Nutzer auf der ganzen Welt effizienter, bequemer und sicherer zu gestalten.

Der Start der Pilotphase des CPG ermöglicht sowohl chinesischen als auch internationalen Partnern einen einfachen Zugang. Institutionen auf dem chinesischen Festland können die Integration direkt über die standardisierten Schnittstellen von UnionPay durchführen, während Partner im Ausland über UnionPay International eine Verbindung zum CPG herstellen können. Diese Vereinbarung erleichtert nicht nur grenzüberschreitende QR-Code-Zahlungen zwischen dem chinesischen Festland und dem Rest der Welt, sondern ermöglicht auch lokale QR-Code-Zahlungen in Märkten außerhalb des chinesischen Festlands sowie grenzüberschreitende QR-Code-Zahlungen zwischen diesen Märkten.

Das CPG-Onboarding mit einem einzigen Zugangspunkt über UnionPay bietet Partnern vier Vorteile bei der Implementierung grenzüberschreitender QR-Code-Verbindungen. Erstens werden die Kosten für die Systemintegration und die Verschwendung von Ressourcen durch wiederholte Systemänderungen reduziert. Zweitens fördert es einheitliche Standards für die Zusammenarbeit mit ausländischen Wallet-Anbietern, bietet ihnen eine höhere Effizienz und ein besseres Erlebnis beim Zugang zum chinesischen Zahlungsmarkt und fördert einen fairen Wettbewerb und eine gesunde Entwicklung im globalen Ökosystem für grenzüberschreitende QR-Code-Zahlungen. Drittens können ausländische Wallets auf dem chinesischen Festland eine breitere Akzeptanz finden. Über das Netzwerk von UnionPay hinaus können auch WeChat Pay QR-Code-Händler auf dem Festland Zahlungen aus diesen Wallets akzeptieren. Viertens verwendet das CPG eine einheitliche Informationsschnittstelle sowohl für eingehende Zahlungen von ausländischen Wallets als auch für ausgehende Transaktionen von chinesischen Wallets, was eine zentralisierte Verwaltung grenzüberschreitender QR-Code-Zahlungen ermöglicht. Dies wird die teilnehmenden Einrichtungen dabei unterstützen, den Nutzern weltweit sicherere und zuverlässigere Dienste anzubieten.