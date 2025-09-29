First Phosphate kündigt Privatplatzierung in Höhe von 15 Mio. $ im Rahmen eines LIFE-Angebots an

Saguenay, Québec – 29. September 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Integrity Capital Group Inc. („Integrity“) abgeschlossen hat, die als federführender Vermittler und Bookrunner in Verbindung mit einer „Best-Efforts“-Privatplatzierung (das „Angebot“) fungieren wird. Das Angebot sieht den Verkauf von bis zu 25.000.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,60 C$ pro Einheit (der „Angebotspreis“) vor, was einem gesamten Bruttoerlös von bis zu 15.000.000 $ entspricht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Einheitenaktie“) und einem Stammaktienkauf-Warrant des Unternehmens (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,90 C$ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum (wie nachstehend definiert). Das Unternehmen wird sich nach besten Kräften bemühen, die erforderlichen Genehmigungen für die Notierung der Warrant-Aktien an der Canadian Securities Exchange („CSE“) zu erhalten; es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass eine solche Notierung erfolgreich sein wird.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit dem National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) werden die Einheiten zum Verkauf an Erwerber mit Wohnsitz in allen kanadischen Jurisdiktionen angeboten, und zwar gemäß der Befreiung für börsennotierte Emittentenfinanzierungen nach Teil 5A von NI 45-106, in der Fassung der Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die „Listed Issuer Financing Exemption“). Darüber hinaus können die Einheiten in den Vereinigten Staaten und in Offshore-Jurisdiktionen im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden, sofern das Angebot nach den jeweils geltenden Gesetzen rechtmäßig erfolgen darf. Die Einheitenaktien, die Warrants und die Warrant-Aktien (im Falle der Ausübung) unterliegen gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung keiner Haltefrist, sofern sie an Erwerber mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden.