Termine bis 13. Oktober2025

    • Hornbach präsentiert Halbjahreszahlen am 30. September.
    • BGH entscheidet über VW-Haftungsvergleiche im Dieselskandal.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Japan, Deutschland und USA.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 13. Oktober 2025

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Hornbach Holding, Halbjahreszahlen

    09:00 DEU: BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal Die beklagte Volkswagen AG schloss im Juni 2021 Haftungsvergleiche mit ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und einem ehemaligen Vorstandsmitglied sowie Deckungsvergleiche mit den D&O-Versicherern. Ein Untersuchungsbericht und weitere Prüfungen waren zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die beiden vormaligen Vorstandsmitglieder ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselskandal fahrlässig verletzt hatten. Die Hauptversammlung stimmte den Vergleichsvereinbarungen im Juli 2021 mit über 99% zu. Die klagenden Kapitalanlegerschutzvereinigungen halten die Zustimmungsbeschlüsse für nichtig bzw. anfechtbar.(Az. II ZR 154/23)

    DEU: Lufthansa, Ende der Urabstimmung der Vereinigung Cockpit über Streikmaßnahmen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/25
    01:50 JPN: Industrieproduktion 8/25
    03:30 CHN: Staatlicher Einkaufsmanagerindex 9/25
    03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex 9/25
    08:00 GBR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 8/25
    08:45 FRA: Konsumausgaben 8/25
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 9/25 10:00 ITA: Erzeugerpreise 8/25
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/25
    15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25
    16:00 USA: Jolts Offene Stellen 8/25
    16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    13:00 DEU: Abschlussveranstaltung des Pilotprojekts «EcoDuo» mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Beim Projekt «EcoDuo» wurde getestet, inwiefern zwei Lkw-Anhänger durch eine Zugmaschine gezogen werden können. Dadurch sollen benötigte Fahrten reduziert werden. An der Veranstaltung nehmen außerdem der CEO von Schmitz Cargobull, Andreas Schmitz, der Vorsitzende der der Geschäftsführung Volkswagen Konzernlogistik, Simon Motter, der Leiter Transportnetzwerk Volkswagen Konzernlogistik, Ansgar Hermes, sowie der VDA-Geschäftsführer, Andreas Rade, teil.

    14:00 DEU: Konferenz «Vision.A: KI-Turbo für die Apotheke»

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/25
    USA: KfZ-Absatz Q3/25

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Tankan-Bericht Q3/25
    02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (1. Schätzung)
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung
    15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 8/25
    16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Grenke, Q3-Neugeschäftsmeldung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:45 FRA: Haushaltssaldo bis 8/25
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/25
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bafa-«Energietag»: Expertinnen und Experten zu aktuellen Entwicklungen der Energie- und Wärmewende u.a. mit der Präsidentin des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Mandy Pastohr, und Prof. Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. OKTOBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    01;30 JPN: Arbeitslosenquote 8/25
    02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Industrieproduktion 8/25
    09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/25
    10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/25
    14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 9/25
    15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 9/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25
    DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
    10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. OKTOBER

    TERINE UNTERNEHMEN:
    08:00 GBR: Imperial, Trading Statement 2024/2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/25
    08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
    14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
    21:00 USA: Konsumentenkredit 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs

    16:30 DEU: «Tagesspiegel Data Debate» mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Markus Haas, CEO von O2 Telefónica, zu künftigen Investitionen Thematisch soll es bei der Diskussion um zukünftige Investitionen in die digitale Infrastruktur gehen.

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 AUS: OMV, Trading Update Q3
    10:00 DEU: Aurubis, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
    08:00 DEU: Industrieproduktion 8/25
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

    DEU: Eröffnung der Kunststoffmesse «K» (bis 15.10.)

    DEU:8. Internationale Konferenz zu Maritimen Autonomen Wasserfahrzeugen (bis 09.10.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. OKTOBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Handelsbilanz 8/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25

    EUR: Treffen der Euro-Gruppe

    SONSTIGE TERMINE
    13:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes - Tag der Markenwirtschaft 2025

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07.00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen
    11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25
    11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25
    10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25
    16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung)

    SONSTIGE TERMINE
    GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben.

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. OKTOBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.)

    CHN: Handelsbilanz 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz

    11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften

    DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

