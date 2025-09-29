    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro im US-Handel kaum bewegt

    • Euro bleibt stabil bei 1,1728 US-Dollar.
    • EZB setzt Referenzkurs auf 1,1723 Dollar fest.
    • Euro schwankt seit zwei Monaten zwischen 1,16-1,18.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich im US-Handelsverlauf am Montag kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1728 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor in Frankfurt auf 1,1723 (Freitag: 1,1672) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8530 (0,8567) Euro. Der Euro pendelt bereits seit rund zwei Monaten in der Spanne zwischen 1,16 Dollar und 1,18 Dollar./ck/he


    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
