Devisen
Euro im US-Handel kaum bewegt
- Euro bleibt stabil bei 1,1728 US-Dollar.
- EZB setzt Referenzkurs auf 1,1723 Dollar fest.
- Euro schwankt seit zwei Monaten zwischen 1,16-1,18.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich im US-Handelsverlauf am Montag kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1728 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor in Frankfurt auf 1,1723 (Freitag: 1,1672) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8530 (0,8567) Euro. Der Euro pendelt bereits seit rund zwei Monaten in der Spanne zwischen 1,16 Dollar und 1,18 Dollar./ck/he
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1720 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092