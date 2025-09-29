Deutlicher Kurssprung bei der Befesa Aktie - 29.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Befesa Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,32 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Befesa ist ein führender Anbieter von Recyclinglösungen für Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacken, mit starker Präsenz in Europa und Asien. Das Unternehmen konkurriert mit Sims Metal Management und Alba Group und zeichnet sich durch innovative Technologien zur Metallrückgewinnung aus.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Befesa investiert war, konnte einen Gewinn von +1,62 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Befesa Aktie damit um +1,00 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,80 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Befesa +35,57 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,50 % geändert.

Befesa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,00 % 1 Monat +2,80 % 3 Monate +1,62 % 1 Jahr +5,60 %

Informationen zur Befesa Aktie

Es gibt 40 Mio. Befesa Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,14 Mrd.EUR wert.

Befesa Aktie jetzt kaufen?

Ob die Befesa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Befesa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.