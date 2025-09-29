Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Shopify
Tagesperformance: +6,05 %
Platz 1
Performance 1M: -0,44 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 2
Performance 1M: -14,45 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,55 %
Platz 3
Performance 1M: +41,15 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +5,07 %
Platz 4
Performance 1M: -7,20 %
Electronic Arts
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 5
Performance 1M: +18,96 %
CSX
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 6
Performance 1M: +7,02 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 7
Performance 1M: -0,38 %
Micron Technology
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 8
Performance 1M: +30,01 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 9
Performance 1M: -1,07 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 10
Performance 1M: +61,03 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 11
Performance 1M: +10,18 %
PayPal
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 12
Performance 1M: -3,48 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 13
Performance 1M: +5,93 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 14
Performance 1M: -1,71 %
Qualcomm
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 15
Performance 1M: +5,23 %
Intel
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 16
Performance 1M: +39,00 %
Starbucks
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 17
Performance 1M: -5,47 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 18
Performance 1M: +27,33 %
