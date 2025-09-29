Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 29.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +10,82 %
Platz 1
Performance 1M: +18,45 %
Western Digital
Tagesperformance: +7,89 %
Platz 2
Performance 1M: +35,79 %
Coinbase
Tagesperformance: +6,16 %
Platz 3
Performance 1M: +3,08 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -6,10 %
Platz 4
Performance 1M: +1,37 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 5
Performance 1M: -14,45 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 6
Performance 1M: +41,15 %
Williams-Sonoma
Tagesperformance: -4,97 %
Platz 7
Performance 1M: +7,20 %
Devon Energy
Tagesperformance: -4,90 %
Platz 8
Performance 1M: +3,09 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 9
Performance 1M: -3,96 %
Kellanova
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 10
Performance 1M: +1,96 %
Electronic Arts
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 11
Performance 1M: +18,96 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 12
Performance 1M: +29,47 %
CSX
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 13
Performance 1M: +7,02 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 14
Performance 1M: +3,90 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 15
Performance 1M: +5,79 %
Campbell Soup
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 16
Performance 1M: +1,12 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 17
Performance 1M: -0,38 %
Vistra
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 18
Performance 1M: +6,83 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 19
Performance 1M: -17,56 %
Micron Technology
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 20
Performance 1M: +30,01 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 21
Performance 1M: -0,56 %
EOG Resources
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 22
Performance 1M: -6,13 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 23
Performance 1M: -1,07 %
Targa Resources
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 24
Performance 1M: +4,74 %
Exxon Mobil
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 25
Performance 1M: +2,56 %
PayPal
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 26
Performance 1M: -3,48 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 27
Performance 1M: +61,03 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 28
Performance 1M: +5,76 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 29
Performance 1M: +5,82 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 30
Performance 1M: -0,22 %
APA Corporation
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 31
Performance 1M: +7,77 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 32
Performance 1M: +5,93 %
Valero Energy
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 33
Performance 1M: +16,51 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 34
Performance 1M: -7,11 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 35
Performance 1M: +2,96 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 36
Performance 1M: -1,71 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 37
Performance 1M: -10,00 %
Moderna
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 38
Performance 1M: +0,39 %
Qualcomm
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 39
Performance 1M: +5,23 %
Insulet
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 40
Performance 1M: -6,09 %
