Shopify Aktie mit kräftigem Kursplus - 29.09.2025

Mit einer Performance von +5,90 % konnte die Shopify Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Shopify Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +25,20 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Shopify Aktie damit um -7,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Shopify +17,08 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,45 % geändert.

Shopify Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,43 % 1 Monat -0,44 % 3 Monate +25,20 % 1 Jahr +70,53 %

Informationen zur Shopify Aktie

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 155,36 Mrd.EUR wert.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.