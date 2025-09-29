    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Wirtschaft

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Börsen legen zu - Märkte bewerten Shutdown-Risiko

    Wirtschaft - US-Börsen legen zu - Märkte bewerten Shutdown-Risiko
    Foto: Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.316 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

    Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.661 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.611 Punkten 0,4 Prozent im Plus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    42.692,73€
    Basispreis
    31,19
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    50.100,00€
    Basispreis
    30,75
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Marktteilnehmer bewerteten am Montag die Chancen des Gaza-Plans von US-Präsident Donald Trump, dessen Ankündigung von Zöllen auf Filme und Möbel, sowie die Wahrscheinlichkeit eines Shutdowns der US-Regierung. Letzterer bedroht auch die Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten, die die US-Zentralbank Federal Reserve benötigt, um den weiteren Zinspfad an die aktuellen Risiken anzupassen. Trump trifft sich nun mit den Parteivertretern der oppositionellen Demokraten, deren Stimmen benötigt werden, um einen Shutdown zu verhindern.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1728 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8527 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 3.829 US-Dollar gezahlt (+1,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 104,96 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 67,67 US-Dollar, das waren 246 Cent oder 3,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft US-Börsen legen zu - Märkte bewerten Shutdown-Risiko Die US-Börsen haben am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.316 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Wenige Minuten zuvor war der …