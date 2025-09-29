RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Totalenergies von 75 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Ölkonzern habe während des Kapitalmarkttages wie erwartet einen vorsichtigeren Ton angeschlagen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe die Investoren auf ein schwächeres gesamtwirtschaftliches Umfeld vorbereitet, wolle aber zugleich die allgemeine strategische Ausrichtung beibehalten. Mit Blick auf die Aussagen zu den Kürzungen der Investitionsausgaben schrieb er, dass sich Totalenergies in erster Linie auf den Bereich Strom konzentriert habe. Dort hätten die Konsensschätzungen die früheren Wachstumsziele ohnehin nicht vollständig antizipiert. Er senkte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 und 2027 und trägt damit den Kürzungen des Konzerns in allen Geschäftsbereichen Rechnung./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 53,01EUR auf Lang & Schwarz (29. September 2025, 22:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



