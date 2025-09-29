JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev in einem Ausblick auf die am 30. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal von 65 auf 63 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie ein schwieriges Quartal und senkte seine Schätzung für das Jahresergebnis je Aktie des Brauereikonzerns. Der langfristige Ausblick bleibe jedoch unverändert./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 51,06EUR auf Lang & Schwarz (29. September 2025, 22:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

