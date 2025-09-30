Trotz Trumps Angriff auf die Windkraft: Siemens Energy bleibt auf Kurs

Für das vierte Quartal 2025 erwartet die HSBC ein robustes Nachfragewachstum bei Gas- und Netztechnologien, wenngleich die Margen saisonal schwächer ausfallen dürften. Die Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt: vergleichbarer Umsatzanstieg von 13 bis 15 Prozent, eine operative Marge vor Sondereffekten von 4 bis 6 Prozent und ein freier Cashflow von rund 4 Milliarden Euro. Im Gasbereich haben die Auftragseingänge im Jahresvergleich stark zugelegt, trotz eines Rückgangs gegenüber dem dritten Quartal. Die Stabilität von Siemens Energy auf dem Weltmarkt und die starke Nachfrage nach Gasturbinen bleiben bestehen. HSBC verweist jedoch auf fehlende Reservierungsdaten für das vierte Quartal, die ein klareres Bild der sequentiellen Dynamik liefern könnten. Die Quartalsmarge dürfte saisonal schwächer ausfallen, unterstützt jedoch weiterhin die obere Bandbreite der Jahresprognose von 11 bis 13 Prozent.

Nach einem kleinen Schwächeanfall im August hat sich die Aktie von Siemens Energy im September um mehr als 17 Prozent verteuert. Seit Jahresanfang steht immer noch ein formidables Plus von 95 Prozent zu Buche. Kann die Aktie vor dem Jahresende wieder über die magische Schwelle von 100 Euro steigen?

Wieder Mal ist es das Windturbinengeschäft der Tochter Gamesa, das für Stirnrunzeln sorgt. Denn seit US-Präsident Donald Trump Windkraftprojekte zu blockieren versucht, ist die Stimmung in der Branche angespannt. Ohne Offshore-Windaufträge im vierten Quartal wird für Gamesa nur ein niedriger Auftragseingang von rund 1 Milliarde Euro erwartet. Die Verluste sollen sich im Vergleich zum dritten Quartal verringern, belastet werden sie jedoch weiterhin durch US-Kosten von rund 2 Milliarden Euro. Dies könnte die Jahresverluste über die prognostizierten 1,3 Milliarden Euro hinaus treiben.

"Während die Umsetzung von Gamesa weiterhin Anlass zur Sorge gibt, könnten die Kerngeschäfte von Siemens Energy im Bereich Gas und Strom die Markterwartungen für das Geschäftsjahr 2028 nach oben treiben." Dank eines Großauftrages aus Großbritannien sollen die Auftragseingänge im vierten Quartal auf über 6 Milliarden Euro steigen.

Damit nähert sich der Gesamtjahresauftragseingang von Siemens Energy dem Vorjahresniveau von 20,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Nachfrage nach Netztechnologie auf diesem hohen Niveau fortgesetzt werden kann. Die Quartalsmarge fällt saisonal schwächer aus, bleibt aber am oberen Ende der Prognose von 14 bis 16 Prozent.



HSBC behält die Kaufempfehlung für Siemens Energy bei und bestätigt den fairen Wert von 110 Euro je Aktie – ein Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent. Die Kernbereiche Gas und Stromnetz sollen das Potenzial haben, die Markterwartungen bis 2028 zu übertreffen. Zudem wird ein mittelfristiges Dividendensignal erwartet, nachdem staatliche Garantien bereits zurückgeführt wurden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 103,74 € , was eine Steigerung von +4,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer