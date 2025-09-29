RBC senkt Ziel für Totalenergies auf 70 Euro - 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 52,99 auf Lang & Schwarz (29. September 2025, 22:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +3,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,00 %.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 120,87 Mrd..

TotalEnergies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 3,5207. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +0,03 %/+41,55 % bedeutet.