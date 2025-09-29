Green Bridge Metals kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung an

Vancouver, Kanada – 29. September 2025 – Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge” oder das „Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-me ... ) gibt bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) von bis zu 66.666.667 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,09 $ pro Einheit durchzuführen, was einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 6.000.000 $ entspricht.

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie (jeweils eine „Aktie”) und einem halben (1/2) Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant”) bestehen, wobei jeder (ganze) Warrant den Inhaber berechtigt, eine Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,15 $ innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren zu erwerben.

Der Abschluss der Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 10. Oktober 2025 erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung zur Unterstützung seines bestehenden Geschäftsbetriebs und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung kann das Unternehmen Vermittlungsprovisionen zahlen und/oder Vermittlungs-Warrants zu den gleichen Bedingungen wie die Warrants an berechtigte Parteien ausgeben, die durch die Vermittlung von Zeichnern für die Privatplatzierung dies unterstützt haben.

Das Unternehmen wird Aktien im Wert von 1,0 % der im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Aktien (die „Verwaltungsgebührenaktien“) an einen unabhängigen Dritten als Verwaltungsgebühr für dessen Unterstützung bei der Privatplatzierung ausgeben.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an „Batteriemetallen” reichen Mineralprojekten und die Erschließung der South Contact Zone (die „Liegenschaft”) entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion nördlich von Duluth (Minnesota) konzentriert. Die South Contact Zone enthält große Tonnagen an Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, der in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen beherbergt ist. Die Liegenschaft hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.