DAR AL ARKAN PLANT DEN START DES „MANHATTAN“-MASTERPLANS IN JEDDAH, EIN WAHRZEICHEN AN DER KING ABDULAZIZ ROAD MIT DEM „TRUMP PLAZA“

Dieses Grundstück mit einem Rekordwert von und einer Fläche von 1 Mio. m² im Herzen von Jeddah ist die größte Grundstückstransaktion, die jemals in der Stadt verzeichnet wurde, und liegt strategisch günstig an der King Abdulaziz Road. Mit seiner unvergleichlichen Größe und Lage wird das Projekt das Herz von Dschidda mit einer pulsierenden, gemischten Wohnanlage von Weltklasse umgestalten.

Der Masterplan Manhattan ist als vielfältiges, nachhaltiges Gemeinwesen konzipiert, das in vier Bezirke unterteilt ist, die jeweils durch einen zentralen Park verankert und durch einen großen Boulevard und ein weitläufiges grünes Rückgrat, das sich über die gesamte Länge des Geländes erstreckt, nahtlos miteinander verbunden sind. Großzügige Freiflächen, fußgängerfreundliche Straßen und integrierte Gewerbe- und Wohngebiete werden ein dynamisches Umfeld schaffen, in dem Wohnen, Arbeiten und Freizeit miteinander verbunden sind.

Angesichts der außergewöhnlichen Größe und des Rekordwerts des Manhattan-Masterplans hat der Standort einige der renommiertesten Immobilienmarken der Welt angezogen. Das Herzstück wird das Trump Plaza Jeddah sein, das von Dar Global in Zusammenarbeit mit der Trump Organization entwickelt wurde und zu einer der bekanntesten Adressen des Königreichs werden soll. An der prominentesten, 28.000 m² großen Ecke des Geländes wird das Trump Plaza Büros im Manhattan-Stil, hochwertige Wohnungen, Apartments mit Service, exklusive Stadthäuser und einen vom Central Park inspirierten Park vereinen und so den Geist New Yorks mit einem unverwechselbaren Jeddah-Charakter verbinden.

Yousef Al Shelash, Vorsitzender von Dar Al Arkan, kommentierte: „Der Manhattan-Masterplan wird auf einem der außergewöhnlichsten Grundstücke in Jeddah errichtet - einem Grundstück mit Rekordwert an der King Abdulaziz Road. Dies ist wirklich eine einmalige Entwicklungsmöglichkeit. Aufgrund der Stärke dieses Standorts schaffen wir eine Weltklasse-Gemeinschaft, die das urbane Leben in Saudi-Arabien neu definieren wird, indem wir eine begehbare, nachhaltige und vernetzte Gemeinschaft schaffen, die einen neuen Maßstab für Lebensstil und Investitionen im Königreich setzt."

Eric Trump, Executive Vice President der Trump Organization, äußerte sich zuvor zum Trump Plaza Jeddah: „Es ist uns eine Ehre, unsere Präsenz in Saudi-Arabien mit der Eröffnung des Trump Plaza Jeddah zu erweitern. Dieses Projekt verkörpert unsere Vision von Exzellenz, indem es Gastfreundschaft von Weltklasse, modernes Wohnen und dynamische Geschäftsumgebungen miteinander verbindet. Gemeinsam mit Dar Global schaffen wir ein Reiseziel, das einen neuen Maßstab für Prestige und Innovation im Königreich setzen wird."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2784377/DarAlArkan_Tower.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dar-al-arkan-plant-den-start-des-manhattan-masterplans-in-jeddah-ein-wahrzeichen-an-der-king-abdulaziz-road-mit-dem-trump-plaza-302570051.html