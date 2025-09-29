Deutsche Wirtschaft
Fernab der Faktenlage / Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt
Freiburg (ots) - "(...) Nein, die deutsche Wirtschaft geht nicht den Bach
runter! Und nein, wir stehen auch nicht vor dem Beginn einer neuen
Massenarbeitslosigkeit! Denn fernab der Schlagzeilen und fernab der Großkonzerne
entstehen Tag für Tag in der weitgehend dezentral organisierten deutschen
Volkswirtschaft neue Arbeitsplätze, vor allem in den Dienstleistungen, die nahe
am Menschen sind. Es sind so viele, dass Ökonomen für das nächste Jahr sogar
einen Rückgang der Arbeitslosigkeit erwarten. Dass die Debatte über den
Wirtschaftsstandort Deutschland dennoch teils panikartige Züge trägt, ist fernab
der Faktenlage, und hilft nur denen, deren Geschäftsmodell auch sonst im Schüren
von diffusen Ängsten besteht." https://mehr.bz/ah300925a
