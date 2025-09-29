Fernab der Faktenlage / Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

Freiburg (ots) - "(...) Nein, die deutsche Wirtschaft geht nicht den Bach

runter! Und nein, wir stehen auch nicht vor dem Beginn einer neuen

Massenarbeitslosigkeit! Denn fernab der Schlagzeilen und fernab der Großkonzerne

entstehen Tag für Tag in der weitgehend dezentral organisierten deutschen

Volkswirtschaft neue Arbeitsplätze, vor allem in den Dienstleistungen, die nahe

am Menschen sind. Es sind so viele, dass Ökonomen für das nächste Jahr sogar

einen Rückgang der Arbeitslosigkeit erwarten. Dass die Debatte über den

Wirtschaftsstandort Deutschland dennoch teils panikartige Züge trägt, ist fernab

der Faktenlage, und hilft nur denen, deren Geschäftsmodell auch sonst im Schüren

von diffusen Ängsten besteht." https://mehr.bz/ah300925a



