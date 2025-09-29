    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Fernab der Faktenlage / Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

    Freiburg (ots) - "(...) Nein, die deutsche Wirtschaft geht nicht den Bach
    runter! Und nein, wir stehen auch nicht vor dem Beginn einer neuen
    Massenarbeitslosigkeit! Denn fernab der Schlagzeilen und fernab der Großkonzerne
    entstehen Tag für Tag in der weitgehend dezentral organisierten deutschen
    Volkswirtschaft neue Arbeitsplätze, vor allem in den Dienstleistungen, die nahe
    am Menschen sind. Es sind so viele, dass Ökonomen für das nächste Jahr sogar
    einen Rückgang der Arbeitslosigkeit erwarten. Dass die Debatte über den
    Wirtschaftsstandort Deutschland dennoch teils panikartige Züge trägt, ist fernab
    der Faktenlage, und hilft nur denen, deren Geschäftsmodell auch sonst im Schüren
    von diffusen Ängsten besteht." https://mehr.bz/ah300925a

