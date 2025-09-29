    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSamsung Electronics (Spons. GDR) AktievorwärtsNachrichten zu Samsung Electronics (Spons. GDR)
    Hyundai Mobis geht Partnerschaft mit über 20 Unternehmen ein, um die K-Automotive-Halbleiterindustrie zu fördern

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -

    - Mit dem Ziel, das vom Privatsektor geführte inländische Ökosystem für
    Automobilhalbleiter zu stärken, wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit
    zwischen Foundries, Fabless-Unternehmen, Verpackungsunternehmen und anderen
    erweitert
    - Das Unternehmen veranstaltete die erste Auto Semicon Korea mit dem Ziel,
    Automobilhalbleiter zu lokalisieren und eine sich selbst tragende inländische
    Wertschöpfungskette sowie Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen
    - Es wird erwartet, dass durch die Sicherung unabhängiger
    Halbleiterentwicklungskapazitäten und Produktionskapazitäten neue
    Wachstumsmotoren im Mobilitätssektor geschaffen und eine stabile Lieferkette
    aufgebaut werden

    Um die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Automobilhalbleiter zu stärken und das
    Ökosystem in Korea auszubauen, führt Hyundai Mobis (KRX 012330) eine
    Zusammenarbeit von über 20 Unternehmen und Forschungseinrichtungen an. Dies ist
    die erste vom Privatsektor initiierte Kooperation im Bereich
    "K-Automotive-Halbleiter", die neben der Lokalisierung von Kernhalbleitern auch
    zur Entwicklung der heimischen Automobilhalbleiterindustrie beitragen soll.

    Hyundai Mobis gab bekannt, dass es am 29. im DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo,
    Korea, die erste "Auto Semicon Korea" (ASK) veranstaltet hat, an der 23
    Unternehmen und Forschungseinrichtungen teilnahmen, darunter
    Automobilhersteller, Fabless-Unternehmen, Foundries, Designhäuser,
    Verpackungsunternehmen und Spezialisten für Design-Tools.

    An der Veranstaltung nahmen der Vorstandsvorsitzende von Hyundai Mobis, Lee
    Gyu-suk, sowie zahlreiche Führungskräfte und relevante Vertreter großer
    Unternehmen teil, darunter Samsung Electronics, LX Semicon, SK keyfoundry, DB
    HiTek, GlobalFoundries, Dongwoon Anatech und das Korea Electrotechnology
    Research Institute.

    Dies ist die erste gemeinsame Initiative privater Unternehmen, darunter Hyundai
    Mobis, die sich mit der Automobilhalbleiterindustrie befasst. Bislang war die
    Automobilhalbleiterbranche stark von ausländischen Produkten aus Europa,
    Nordamerika und Japan abhängig. Koreanische Unternehmen haben sich nun
    zusammengeschlossen, um eine selbsttragende Wertschöpfungskette zu bilden und
    neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, um diese Situation zu verbessern.

    Hyundai Mobis beabsichtigt, gemeinsam mit den anderen großen Unternehmen, die an
    dem Forum teilnehmen, eine führende Rolle bei der Förderung der koreanischen
    Automobilhalbleiterindustrie zu übernehmen. Als globaler
    Tier-1-Automobilzulieferer nimmt Hyundai Mobis eine strategische Position ein,
    die Technologie und Nachfrage zwischen Automobilherstellern und
