Hyundai Mobis geht Partnerschaft mit über 20 Unternehmen ein, um die K-Automotive-Halbleiterindustrie zu fördern
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -
- Mit dem Ziel, das vom Privatsektor geführte inländische Ökosystem für
Automobilhalbleiter zu stärken, wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit
zwischen Foundries, Fabless-Unternehmen, Verpackungsunternehmen und anderen
erweitert
- Das Unternehmen veranstaltete die erste Auto Semicon Korea mit dem Ziel,
Automobilhalbleiter zu lokalisieren und eine sich selbst tragende inländische
Wertschöpfungskette sowie Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen
- Es wird erwartet, dass durch die Sicherung unabhängiger
Halbleiterentwicklungskapazitäten und Produktionskapazitäten neue
Wachstumsmotoren im Mobilitätssektor geschaffen und eine stabile Lieferkette
aufgebaut werden
Um die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Automobilhalbleiter zu stärken und das
Ökosystem in Korea auszubauen, führt Hyundai Mobis (KRX 012330) eine
Zusammenarbeit von über 20 Unternehmen und Forschungseinrichtungen an. Dies ist
die erste vom Privatsektor initiierte Kooperation im Bereich
"K-Automotive-Halbleiter", die neben der Lokalisierung von Kernhalbleitern auch
zur Entwicklung der heimischen Automobilhalbleiterindustrie beitragen soll.
Hyundai Mobis gab bekannt, dass es am 29. im DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo,
Korea, die erste "Auto Semicon Korea" (ASK) veranstaltet hat, an der 23
Unternehmen und Forschungseinrichtungen teilnahmen, darunter
Automobilhersteller, Fabless-Unternehmen, Foundries, Designhäuser,
Verpackungsunternehmen und Spezialisten für Design-Tools.
An der Veranstaltung nahmen der Vorstandsvorsitzende von Hyundai Mobis, Lee
Gyu-suk, sowie zahlreiche Führungskräfte und relevante Vertreter großer
Unternehmen teil, darunter Samsung Electronics, LX Semicon, SK keyfoundry, DB
HiTek, GlobalFoundries, Dongwoon Anatech und das Korea Electrotechnology
Research Institute.
Dies ist die erste gemeinsame Initiative privater Unternehmen, darunter Hyundai
Mobis, die sich mit der Automobilhalbleiterindustrie befasst. Bislang war die
Automobilhalbleiterbranche stark von ausländischen Produkten aus Europa,
Nordamerika und Japan abhängig. Koreanische Unternehmen haben sich nun
zusammengeschlossen, um eine selbsttragende Wertschöpfungskette zu bilden und
neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, um diese Situation zu verbessern.
Hyundai Mobis beabsichtigt, gemeinsam mit den anderen großen Unternehmen, die an
dem Forum teilnehmen, eine führende Rolle bei der Förderung der koreanischen
Automobilhalbleiterindustrie zu übernehmen. Als globaler
Tier-1-Automobilzulieferer nimmt Hyundai Mobis eine strategische Position ein,
die Technologie und Nachfrage zwischen Automobilherstellern und
