Hyundai Mobis geht Partnerschaft mit über 20 Unternehmen ein, um die K-Automotive-Halbleiterindustrie zu fördern

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Mit dem Ziel, das vom Privatsektor geführte inländische Ökosystem für

Automobilhalbleiter zu stärken, wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit

zwischen Foundries, Fabless-Unternehmen, Verpackungsunternehmen und anderen

erweitert

- Das Unternehmen veranstaltete die erste Auto Semicon Korea mit dem Ziel,

Automobilhalbleiter zu lokalisieren und eine sich selbst tragende inländische

Wertschöpfungskette sowie Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen

- Es wird erwartet, dass durch die Sicherung unabhängiger

Halbleiterentwicklungskapazitäten und Produktionskapazitäten neue

Wachstumsmotoren im Mobilitätssektor geschaffen und eine stabile Lieferkette

aufgebaut werden



Um die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Automobilhalbleiter zu stärken und das

Ökosystem in Korea auszubauen, führt Hyundai Mobis (KRX 012330) eine

Zusammenarbeit von über 20 Unternehmen und Forschungseinrichtungen an. Dies ist

die erste vom Privatsektor initiierte Kooperation im Bereich

"K-Automotive-Halbleiter", die neben der Lokalisierung von Kernhalbleitern auch

zur Entwicklung der heimischen Automobilhalbleiterindustrie beitragen soll.





