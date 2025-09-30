    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEVE Energy Shs(A) AktievorwärtsNachrichten zu EVE Energy Shs(A)

    EVE Energy und CommVOLT unterzeichnen strategische Vereinbarung zur Förderung der grünen Energiewende in Europa

    Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Vom 23. bis 25. September stellte EVE Energy auf
    der Solar & Storage Live UK 2025 seine Produkte der Mr.-Flaggschiff-Serie und
    umfassende Energiespeicherlösungen vor. Während der Veranstaltung unterzeichnete
    EVE eine strategische Kooperationsvereinbarung über 500 MWh mit dem polnischen
    Innovator von intelligenten PV-Systemen CommVOLT Sp. z o.o., um gemeinsam die
    Energiewende in Europa voranzutreiben.

    Führende Skalierung demonstriert Stärke bei der Kommerzialisierung von
    Großbatterien

    EVE Energy hat mit seinem umfassenden technischen Fachwissen und seiner
    herausragenden Fertigungskompetenz Pionierarbeit bei der Entwicklung von
    Großbatterietechnologien für die Energiespeicherung geleistet und als erstes
    Unternehmen die 628-Ah-Batterie mit ultrahoher Kapazität auf den Markt gebracht
    und in Massenproduktion hergestellt. Das 5-MWh-Gleichstromspeichersystem
    Mr.Giant, das Mr.Big-Zellen mit minimalistischem Design integriert, wurde im
    September in einem unabhängigen Energiespeicherprojekt auf 400-MWh-Ebene
    eingesetzt. Die Lieferungen nach Australien und Europa haben begonnen und
    markieren den Beginn der weltweiten Anwendung der großen Batterien und Systeme
    von EVE.

    Vor dem Hintergrund des zunehmenden Anteils erneuerbarer Energien in Europa wird
    die netzseitige Speicherung ein wichtiger Wachstumsfaktor sein. Die Mr.
    Big-Zellen von EVE Energy optimieren die Systemintegration erheblich, reduzieren
    die Wärmeentwicklung und verbessern die Einfachheit, Zuverlässigkeit und
    Lebenszykluskosten (LCOS) ab der Quelle. Die Ausstellung unterstrich das
    Engagement von EVE, ausgereifte, innovative Technologien zu liefern, die für die
    Kunden einen echten Mehrwert schaffen.

    500MWh Strategische Zusammenarbeit mit CommVOLT

    Auf der Messe, deren Schwerpunkt auf der wachsenden Nachfrage nach kommerziellen
    und industriellen ESS in Europa lag, unterzeichneten EVE und CommVOLT eine
    strategische Vereinbarung über 500 MWh. Diese vertiefte Partnerschaft wird nicht
    nur die Produkte an die Marktbedürfnisse anpassen und die Netzstabilität sowie
    die Absorption erneuerbarer Energien verbessern, sondern auch
    Benchmark-Speicherprojekte in Mittel- und Osteuropa etablieren und damit die
    grüne Energiewende in der Region beschleunigen.

    Die Vereinbarung stellt eine weitere groß angelegte Anwendung der innovativen
    Speichertechnologie von EVE in Europa dar und bestätigt deren Reife und
    Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Es ist ein praktisches Beispiel dafür, dass
    EVE Energy technologische Errungenschaften mit globalen Partnern teilt, um eine
    umweltfreundliche Entwicklung voranzutreiben.

    Szenarienübergreifende Lösungen für die Energiewende in Europa

    EVE Energy präsentierte eine breite Palette von Speicherlösungen, die auf
    europäische Szenarien zugeschnitten sind, darunter ESS für
    Versorgungsunternehmen, ESS für Gewerbe und Industrie, ESS für
    Telekommunikationsunternehmen und ESS für Wohngebäude. Das Unternehmen hat es
    sich zur Aufgabe gemacht, mit seinem vielseitigen Produktportfolio und seinen
    fortschrittlichen Technologieplattformen die unterschiedlichen Bedürfnisse nach
    Energiesicherheit, Kostensenkung, Effizienz und Nachhaltigkeit zu erfüllen.

    EVE Energy wird auch in Zukunft innovativ sein und mit hervorragenden Partnern
    auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um zuverlässigere, sicherere und
    kostengünstigere Energiespeicherprodukte und -lösungen anzubieten, die zu einem
    saubereren, kohlenstoffarmen globalen Energiesystem beitragen.

    Verfasst von news aktuell
