EVE Energy und CommVOLT unterzeichnen strategische Vereinbarung zur Förderung der grünen Energiewende in Europa

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Vom 23. bis 25. September stellte EVE Energy auf

der Solar & Storage Live UK 2025 seine Produkte der Mr.-Flaggschiff-Serie und

umfassende Energiespeicherlösungen vor. Während der Veranstaltung unterzeichnete

EVE eine strategische Kooperationsvereinbarung über 500 MWh mit dem polnischen

Innovator von intelligenten PV-Systemen CommVOLT Sp. z o.o., um gemeinsam die

Energiewende in Europa voranzutreiben.



Führende Skalierung demonstriert Stärke bei der Kommerzialisierung von

Großbatterien





EVE Energy hat mit seinem umfassenden technischen Fachwissen und seiner

herausragenden Fertigungskompetenz Pionierarbeit bei der Entwicklung von

Großbatterietechnologien für die Energiespeicherung geleistet und als erstes

Unternehmen die 628-Ah-Batterie mit ultrahoher Kapazität auf den Markt gebracht

und in Massenproduktion hergestellt. Das 5-MWh-Gleichstromspeichersystem

Mr.Giant, das Mr.Big-Zellen mit minimalistischem Design integriert, wurde im

September in einem unabhängigen Energiespeicherprojekt auf 400-MWh-Ebene

eingesetzt. Die Lieferungen nach Australien und Europa haben begonnen und

markieren den Beginn der weltweiten Anwendung der großen Batterien und Systeme

von EVE.



Vor dem Hintergrund des zunehmenden Anteils erneuerbarer Energien in Europa wird

die netzseitige Speicherung ein wichtiger Wachstumsfaktor sein. Die Mr.

Big-Zellen von EVE Energy optimieren die Systemintegration erheblich, reduzieren

die Wärmeentwicklung und verbessern die Einfachheit, Zuverlässigkeit und

Lebenszykluskosten (LCOS) ab der Quelle. Die Ausstellung unterstrich das

Engagement von EVE, ausgereifte, innovative Technologien zu liefern, die für die

Kunden einen echten Mehrwert schaffen.



500MWh Strategische Zusammenarbeit mit CommVOLT



Auf der Messe, deren Schwerpunkt auf der wachsenden Nachfrage nach kommerziellen

und industriellen ESS in Europa lag, unterzeichneten EVE und CommVOLT eine

strategische Vereinbarung über 500 MWh. Diese vertiefte Partnerschaft wird nicht

nur die Produkte an die Marktbedürfnisse anpassen und die Netzstabilität sowie

die Absorption erneuerbarer Energien verbessern, sondern auch

Benchmark-Speicherprojekte in Mittel- und Osteuropa etablieren und damit die

grüne Energiewende in der Region beschleunigen.



Die Vereinbarung stellt eine weitere groß angelegte Anwendung der innovativen

Speichertechnologie von EVE in Europa dar und bestätigt deren Reife und

Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Es ist ein praktisches Beispiel dafür, dass

EVE Energy technologische Errungenschaften mit globalen Partnern teilt, um eine

umweltfreundliche Entwicklung voranzutreiben.



Szenarienübergreifende Lösungen für die Energiewende in Europa



EVE Energy präsentierte eine breite Palette von Speicherlösungen, die auf

europäische Szenarien zugeschnitten sind, darunter ESS für

Versorgungsunternehmen, ESS für Gewerbe und Industrie, ESS für

Telekommunikationsunternehmen und ESS für Wohngebäude. Das Unternehmen hat es

sich zur Aufgabe gemacht, mit seinem vielseitigen Produktportfolio und seinen

fortschrittlichen Technologieplattformen die unterschiedlichen Bedürfnisse nach

Energiesicherheit, Kostensenkung, Effizienz und Nachhaltigkeit zu erfüllen.



EVE Energy wird auch in Zukunft innovativ sein und mit hervorragenden Partnern

auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um zuverlässigere, sicherere und

kostengünstigere Energiespeicherprodukte und -lösungen anzubieten, die zu einem

saubereren, kohlenstoffarmen globalen Energiesystem beitragen.



