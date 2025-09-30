500MWh
EVE Energy und CommVOLT unterzeichnen strategische Vereinbarung zur Förderung der grünen Energiewende in Europa
Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Vom 23. bis 25. September stellte EVE Energy auf
der Solar & Storage Live UK 2025 seine Produkte der Mr.-Flaggschiff-Serie und
umfassende Energiespeicherlösungen vor. Während der Veranstaltung unterzeichnete
EVE eine strategische Kooperationsvereinbarung über 500 MWh mit dem polnischen
Innovator von intelligenten PV-Systemen CommVOLT Sp. z o.o., um gemeinsam die
Energiewende in Europa voranzutreiben.
Führende Skalierung demonstriert Stärke bei der Kommerzialisierung von
Großbatterien
Führende Skalierung demonstriert Stärke bei der Kommerzialisierung von
Großbatterien
EVE Energy hat mit seinem umfassenden technischen Fachwissen und seiner
herausragenden Fertigungskompetenz Pionierarbeit bei der Entwicklung von
Großbatterietechnologien für die Energiespeicherung geleistet und als erstes
Unternehmen die 628-Ah-Batterie mit ultrahoher Kapazität auf den Markt gebracht
und in Massenproduktion hergestellt. Das 5-MWh-Gleichstromspeichersystem
Mr.Giant, das Mr.Big-Zellen mit minimalistischem Design integriert, wurde im
September in einem unabhängigen Energiespeicherprojekt auf 400-MWh-Ebene
eingesetzt. Die Lieferungen nach Australien und Europa haben begonnen und
markieren den Beginn der weltweiten Anwendung der großen Batterien und Systeme
von EVE.
Vor dem Hintergrund des zunehmenden Anteils erneuerbarer Energien in Europa wird
die netzseitige Speicherung ein wichtiger Wachstumsfaktor sein. Die Mr.
Big-Zellen von EVE Energy optimieren die Systemintegration erheblich, reduzieren
die Wärmeentwicklung und verbessern die Einfachheit, Zuverlässigkeit und
Lebenszykluskosten (LCOS) ab der Quelle. Die Ausstellung unterstrich das
Engagement von EVE, ausgereifte, innovative Technologien zu liefern, die für die
Kunden einen echten Mehrwert schaffen.
500MWh Strategische Zusammenarbeit mit CommVOLT
Auf der Messe, deren Schwerpunkt auf der wachsenden Nachfrage nach kommerziellen
und industriellen ESS in Europa lag, unterzeichneten EVE und CommVOLT eine
strategische Vereinbarung über 500 MWh. Diese vertiefte Partnerschaft wird nicht
nur die Produkte an die Marktbedürfnisse anpassen und die Netzstabilität sowie
die Absorption erneuerbarer Energien verbessern, sondern auch
Benchmark-Speicherprojekte in Mittel- und Osteuropa etablieren und damit die
grüne Energiewende in der Region beschleunigen.
Die Vereinbarung stellt eine weitere groß angelegte Anwendung der innovativen
Speichertechnologie von EVE in Europa dar und bestätigt deren Reife und
Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Es ist ein praktisches Beispiel dafür, dass
EVE Energy technologische Errungenschaften mit globalen Partnern teilt, um eine
umweltfreundliche Entwicklung voranzutreiben.
Szenarienübergreifende Lösungen für die Energiewende in Europa
EVE Energy präsentierte eine breite Palette von Speicherlösungen, die auf
europäische Szenarien zugeschnitten sind, darunter ESS für
Versorgungsunternehmen, ESS für Gewerbe und Industrie, ESS für
Telekommunikationsunternehmen und ESS für Wohngebäude. Das Unternehmen hat es
sich zur Aufgabe gemacht, mit seinem vielseitigen Produktportfolio und seinen
fortschrittlichen Technologieplattformen die unterschiedlichen Bedürfnisse nach
Energiesicherheit, Kostensenkung, Effizienz und Nachhaltigkeit zu erfüllen.
EVE Energy wird auch in Zukunft innovativ sein und mit hervorragenden Partnern
auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um zuverlässigere, sicherere und
kostengünstigere Energiespeicherprodukte und -lösungen anzubieten, die zu einem
saubereren, kohlenstoffarmen globalen Energiesystem beitragen.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783748/image_1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783749/image_2.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/500mwh-eve-energ
y-und-commvolt-unterzeichnen-strategische-vereinbarung-zur-forderung-der-grunen-
energiewende-in-europa-302570137.html
Pressekontakt:
Yizhou He,
128287@evebattery.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167215/6127985
OTS: EVE Energy Co., Ltd
