Shanghai Electric stärkt die Widerstandsfähigkeit der globalen Energie- und Industrieversorgungskette durch bahnbrechende Innovationen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Von fortschrittlichen Kernkraftwerken bis hin zu

intelligenter Robotik präsentiert der chinesische Industriepionier integrierte

Lösungen, um Herausforderungen in den Bereichen Energiesicherheit und

intelligente Fertigung anzugehen



Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), ein Weltmarktführer in der

Herstellung von Industrie- und Energieanlagen, präsentiert seine neuesten

Durchbrüche im Bereich neuer Energiesysteme und kohlenstofffreier Industrieparks

auf der 25. China International Industry Fair (CIIF 2025), die vom 23. bis 27.

September in Shanghai stattfindet.





Unter dem Motto "Never Stop the Evolution" unterstreicht Shanghai Electric mitseiner Ausstellung auf der CIIF 2025 sein Engagement für die Stärkung derWiderstandsfähigkeit der globalen Lieferkette durch saubere Energie undintelligente Fertigung. Das Unternehmen möchte den Übergang zu einemnachhaltigen, hochpräzisen industriellen Ökosystem angesichts steigenderAnforderungen an Energiesicherheit und Dekarbonisierung beschleunigen.Bahnbrechende Fortschritte mit branchenweiten AuswirkungenAuf der CIIF 2025 präsentierte Shanghai Electric hochwertige, intelligente undumweltfreundliche technologische Innovationen in sieben Bereichen: Energie,Industrie, Antriebe, Komponenten, Gesundheitswesen, Umweltschutz sowie Heizungund Kühlung. Das Unternehmen wurde für seine bahnbrechenden Beiträge und seinenEinfluss mit vier CIIF Energy Awards und zwei CIIF Industrial Automation Awardsausgezeichnet und war damit der am häufigsten ausgezeichnete Aussteller derdiesjährigen Messe. Zu den Highlights gehören:- Hualong One: Entwicklung fortschrittlicher PWR-Kernkomponenten und großerSchmiedeteile;- Ultra-superkritische Dampfturbinen der nächsten Generation mit hoherSpitzenlastabdeckung;- 300-MW-Schwerlast-Gasturbine mit Wasserstoffbeimischung;- LDES No.1 500 kW/2 MWhDoppelcontainer-Vanadium-Eisen-Flüssigflussbatterie-Energiespeichersystem;- Entwicklung und Anwendung intelligenter Fertigungs- und Wartungsalgorithmenfür komplexe Energieanlagen;- Spirit Python-Rohrkletterroboter.Als Chinas einziger Lieferant von gasgekühlten Hochtemperatur-Reaktorkernanlagenstellte Shanghai Electric Modelle seiner Reaktoren Hualong One und Guohe One ausund demonstrierte damit seine soliden Fähigkeiten in der Herstellung vonKernkraftwerksausrüstung der dritten und vierten Generation.Shanghai Electric ist seit 2000 ein wichtiger Teilnehmer am Kernfusionsprojekt"Artificial Sun" und hat sich zu einem der umfassendsten Lieferanten vonKernkomponenten für Kernfusionsreaktorsysteme entwickelt. Auf der CIIF 2025präsentierte das Unternehmen wichtige Komponenten der Reaktorsysteme, darunter