Shanghai Electric stärkt die Widerstandsfähigkeit der globalen Energie- und Industrieversorgungskette durch bahnbrechende Innovationen
Shanghai (ots/PRNewswire) - Von fortschrittlichen Kernkraftwerken bis hin zu
intelligenter Robotik präsentiert der chinesische Industriepionier integrierte
Lösungen, um Herausforderungen in den Bereichen Energiesicherheit und
intelligente Fertigung anzugehen
Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), ein Weltmarktführer in der
Herstellung von Industrie- und Energieanlagen, präsentiert seine neuesten
Durchbrüche im Bereich neuer Energiesysteme und kohlenstofffreier Industrieparks
auf der 25. China International Industry Fair (CIIF 2025), die vom 23. bis 27.
September in Shanghai stattfindet.
Unter dem Motto "Never Stop the Evolution" unterstreicht Shanghai Electric mit
seiner Ausstellung auf der CIIF 2025 sein Engagement für die Stärkung der
Widerstandsfähigkeit der globalen Lieferkette durch saubere Energie und
intelligente Fertigung. Das Unternehmen möchte den Übergang zu einem
nachhaltigen, hochpräzisen industriellen Ökosystem angesichts steigender
Anforderungen an Energiesicherheit und Dekarbonisierung beschleunigen.
Bahnbrechende Fortschritte mit branchenweiten Auswirkungen
Auf der CIIF 2025 präsentierte Shanghai Electric hochwertige, intelligente und
umweltfreundliche technologische Innovationen in sieben Bereichen: Energie,
Industrie, Antriebe, Komponenten, Gesundheitswesen, Umweltschutz sowie Heizung
und Kühlung. Das Unternehmen wurde für seine bahnbrechenden Beiträge und seinen
Einfluss mit vier CIIF Energy Awards und zwei CIIF Industrial Automation Awards
ausgezeichnet und war damit der am häufigsten ausgezeichnete Aussteller der
diesjährigen Messe. Zu den Highlights gehören:
- Hualong One: Entwicklung fortschrittlicher PWR-Kernkomponenten und großer
Schmiedeteile;
- Ultra-superkritische Dampfturbinen der nächsten Generation mit hoher
Spitzenlastabdeckung;
- 300-MW-Schwerlast-Gasturbine mit Wasserstoffbeimischung;
- LDES No.1 500 kW/2 MWh
Doppelcontainer-Vanadium-Eisen-Flüssigflussbatterie-Energiespeichersystem;
- Entwicklung und Anwendung intelligenter Fertigungs- und Wartungsalgorithmen
für komplexe Energieanlagen;
- Spirit Python-Rohrkletterroboter.
Als Chinas einziger Lieferant von gasgekühlten Hochtemperatur-Reaktorkernanlagen
stellte Shanghai Electric Modelle seiner Reaktoren Hualong One und Guohe One aus
und demonstrierte damit seine soliden Fähigkeiten in der Herstellung von
Kernkraftwerksausrüstung der dritten und vierten Generation.
Shanghai Electric ist seit 2000 ein wichtiger Teilnehmer am Kernfusionsprojekt
"Artificial Sun" und hat sich zu einem der umfassendsten Lieferanten von
Kernkomponenten für Kernfusionsreaktorsysteme entwickelt. Auf der CIIF 2025
präsentierte das Unternehmen wichtige Komponenten der Reaktorsysteme, darunter
