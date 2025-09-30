    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShanghai Electric Group (H) AktievorwärtsNachrichten zu Shanghai Electric Group (H)

    CIIF 2025

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Shanghai Electric stärkt die Widerstandsfähigkeit der globalen Energie- und Industrieversorgungskette durch bahnbrechende Innovationen

    Shanghai (ots/PRNewswire) - Von fortschrittlichen Kernkraftwerken bis hin zu
    intelligenter Robotik präsentiert der chinesische Industriepionier integrierte
    Lösungen, um Herausforderungen in den Bereichen Energiesicherheit und
    intelligente Fertigung anzugehen

    Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), ein Weltmarktführer in der
    Herstellung von Industrie- und Energieanlagen, präsentiert seine neuesten
    Durchbrüche im Bereich neuer Energiesysteme und kohlenstofffreier Industrieparks
    auf der 25. China International Industry Fair (CIIF 2025), die vom 23. bis 27.
    September in Shanghai stattfindet.

    Unter dem Motto "Never Stop the Evolution" unterstreicht Shanghai Electric mit
    seiner Ausstellung auf der CIIF 2025 sein Engagement für die Stärkung der
    Widerstandsfähigkeit der globalen Lieferkette durch saubere Energie und
    intelligente Fertigung. Das Unternehmen möchte den Übergang zu einem
    nachhaltigen, hochpräzisen industriellen Ökosystem angesichts steigender
    Anforderungen an Energiesicherheit und Dekarbonisierung beschleunigen.

    Bahnbrechende Fortschritte mit branchenweiten Auswirkungen

    Auf der CIIF 2025 präsentierte Shanghai Electric hochwertige, intelligente und
    umweltfreundliche technologische Innovationen in sieben Bereichen: Energie,
    Industrie, Antriebe, Komponenten, Gesundheitswesen, Umweltschutz sowie Heizung
    und Kühlung. Das Unternehmen wurde für seine bahnbrechenden Beiträge und seinen
    Einfluss mit vier CIIF Energy Awards und zwei CIIF Industrial Automation Awards
    ausgezeichnet und war damit der am häufigsten ausgezeichnete Aussteller der
    diesjährigen Messe. Zu den Highlights gehören:

    - Hualong One: Entwicklung fortschrittlicher PWR-Kernkomponenten und großer
    Schmiedeteile;
    - Ultra-superkritische Dampfturbinen der nächsten Generation mit hoher
    Spitzenlastabdeckung;
    - 300-MW-Schwerlast-Gasturbine mit Wasserstoffbeimischung;
    - LDES No.1 500 kW/2 MWh
    Doppelcontainer-Vanadium-Eisen-Flüssigflussbatterie-Energiespeichersystem;
    - Entwicklung und Anwendung intelligenter Fertigungs- und Wartungsalgorithmen
    für komplexe Energieanlagen;
    - Spirit Python-Rohrkletterroboter.

    Als Chinas einziger Lieferant von gasgekühlten Hochtemperatur-Reaktorkernanlagen
    stellte Shanghai Electric Modelle seiner Reaktoren Hualong One und Guohe One aus
    und demonstrierte damit seine soliden Fähigkeiten in der Herstellung von
    Kernkraftwerksausrüstung der dritten und vierten Generation.

    Shanghai Electric ist seit 2000 ein wichtiger Teilnehmer am Kernfusionsprojekt
    "Artificial Sun" und hat sich zu einem der umfassendsten Lieferanten von
    Kernkomponenten für Kernfusionsreaktorsysteme entwickelt. Auf der CIIF 2025
    präsentierte das Unternehmen wichtige Komponenten der Reaktorsysteme, darunter
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CIIF 2025 Shanghai Electric stärkt die Widerstandsfähigkeit der globalen Energie- und Industrieversorgungskette durch bahnbrechende Innovationen Von fortschrittlichen Kernkraftwerken bis hin zu intelligenter Robotik präsentiert der chinesische Industriepionier integrierte Lösungen, um Herausforderungen in den Bereichen Energiesicherheit und intelligente Fertigung anzugehen Shanghai Electric …