    Pressestimme

    'Lausitzer Rundschau' zu Cannabis-Clubs

    Für Sie zusammengefasst
    • Genehmigungsverfahren für Cannabis-Clubs kompliziert.
    • Anbau-Clubs können Bedarf nicht decken, Schwächen sichtbar.
    • Legaler Eigenanbau führt zu Überproduktion und Verkauf.

    COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zu Cannabis-Clubs:

    "Doch die Gutachter legen eben auch die zahlreichen Schwächen der Gesetzgebung offen. So können die Anbau-Clubs die Menge des benötigten Cannabis gar nicht bereitstellen, weil die Genehmigungsverfahren zur Eröffnung solcher Einrichtungen absurd kompliziert sind. Gedeckt wird der Bedarf durch sogenanntes medizinisches Cannabis. In diversen Apps kann sich auch der gesündeste Konsument kinderleicht ein Rezept beschaffen, über das er oder sie sich das Gras bei einer Apotheke bestellen und per Post verschicken lassen kann. Schließlich weisen die Gutachter darauf hin, dass der legale Eigenanbau regelmäßig mehr Cannabis-Blüten ergibt als die erlaubten 50 Gramm. Weshalb das geerntete Gras sehr häufig verschenkt oder für wenig Geld verkauft wird. Das alles sind Punkte, die eine Überarbeitung des Gesetzes zwingend notwendig machen."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

