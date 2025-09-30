COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zu Cannabis-Clubs:

"Doch die Gutachter legen eben auch die zahlreichen Schwächen der Gesetzgebung offen. So können die Anbau-Clubs die Menge des benötigten Cannabis gar nicht bereitstellen, weil die Genehmigungsverfahren zur Eröffnung solcher Einrichtungen absurd kompliziert sind. Gedeckt wird der Bedarf durch sogenanntes medizinisches Cannabis. In diversen Apps kann sich auch der gesündeste Konsument kinderleicht ein Rezept beschaffen, über das er oder sie sich das Gras bei einer Apotheke bestellen und per Post verschicken lassen kann. Schließlich weisen die Gutachter darauf hin, dass der legale Eigenanbau regelmäßig mehr Cannabis-Blüten ergibt als die erlaubten 50 Gramm. Weshalb das geerntete Gras sehr häufig verschenkt oder für wenig Geld verkauft wird. Das alles sind Punkte, die eine Überarbeitung des Gesetzes zwingend notwendig machen."




