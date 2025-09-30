AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu den Ergebnissen der Stichwahlen in NRW:

"Der Triumph ist der AfD nicht geglückt bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Aufatmen bei den anderen Parteien im tiefen Westen, Aufatmen auch in deren Zentralen in Berlin. Wer die Zahlen richtig liest, wird dennoch zu dem Schluss kommen müssen, dass sich die Alternative für Deutschland in Westdeutschland etabliert hat. Sie ist nun endgültig nicht mehr nur ein Phänomen des vermeintlich undankbaren Ostens, der die Demokratie nicht verstanden hat. Auch im Westen ist die Unzufriedenheit derart massiv, dass immer mehr Wähler ihr Kreuz bei der AfD setzen."/yyzz/DP/men



