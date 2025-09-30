    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Augsburger Allgemeine' zu den Ergebnissen der Stichwahlen in NRW

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD triumphiert nicht in NRW-Stichwahlen.
    • Andere Parteien atmen auf, doch AfD bleibt stark.
    • Unzufriedenheit im Westen fördert AfD-Etablierung.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu den Ergebnissen der Stichwahlen in NRW:

    "Der Triumph ist der AfD nicht geglückt bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Aufatmen bei den anderen Parteien im tiefen Westen, Aufatmen auch in deren Zentralen in Berlin. Wer die Zahlen richtig liest, wird dennoch zu dem Schluss kommen müssen, dass sich die Alternative für Deutschland in Westdeutschland etabliert hat. Sie ist nun endgültig nicht mehr nur ein Phänomen des vermeintlich undankbaren Ostens, der die Demokratie nicht verstanden hat. Auch im Westen ist die Unzufriedenheit derart massiv, dass immer mehr Wähler ihr Kreuz bei der AfD setzen."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
