    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zur Debatte um Pflegegrad 1

    Für Sie zusammengefasst
    • Pflegekommission braucht klare Vorgaben von Politik.
    • Streichung Pflegegrad 1 könnte Defizit verringern.
    • Reformen nötig, sonst steigen Sozialversicherungsbeiträge.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zur Debatte um Pflegegrad 1:

    "Wie soll die eingesetzte Pflegekommission vernünftige Reformvorschläge entwickeln, wenn die Politik per Fernsehinterview gleich rote Linien zieht? (.) Die Streichung des Pflegegrads 1 würde zwar mehr als 860.000 Menschen treffen, aber mit ihr ließe sich das für 2026 erwartete Defizit in der Pflegekasse fast ausgleichen. Ohne Reformen in den sozialen Sicherungssystemen wird sich der Sozialversicherungsbeitrag relativ rasch auf die Marke von 45 Prozent des Bruttolohns zubewegen. Lässt Merz das einfach so laufen, kann er die Wettbewerbsagenda, über die das Bundeskabinett bei seiner Klausur am Dienstag und Mittwoch in der Berliner Villa Borsig reden will, gleich vergessen. Der Kanzler muss Bürgern, Kabinettskollegen und Regierungsfraktionen klar sagen, dass der Herbst der Reformen auch Zumutungen mit sich bringt. Sonst wird er eine bloße Worthülse bleiben."/yyzz/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Handelsblatt' zur Debatte um Pflegegrad 1 Das "Handelsblatt" zur Debatte um Pflegegrad 1: "Wie soll die eingesetzte Pflegekommission vernünftige Reformvorschläge entwickeln, wenn die Politik per Fernsehinterview gleich rote Linien zieht? (.) Die Streichung des Pflegegrads 1 würde zwar …