    Pressestimme

    'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zur Facharztgebühr

    • Facharztgebühr nützt Patienten nicht, unklarer Nutzen.
    • Hausärzte steuern, aber schnellere Termine fraglich.
    • Strafgebühr für junge Patienten als absurd empfunden.

    STRAUBING (dpa-AFX) - Das "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zur Facharztgebühr:

    "Wem soll das alles eigentlich nützen? Dem Patienten jedenfalls nicht. Ob die Steuerung durch die Hausärzte am Ende auch wirklich dazu führt, dass Kranke schneller einen Termin beim Facharzt bekommen, ist völlig unklar. Und wenn, wie Herr Gassen selbst behauptet, vor allem für jüngere Menschen der direkte Gang zum Facharzt oft sinnvoller ist - ist es dann nicht absurd, ihnen dafür eine Strafgebühr aufzubrummen? Letztendlich sollen hier wohl mit Aktionismus Löcher gestopft werden."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
