    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Steuerzahlerbund präsentiert neues Schwarzbuch

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund der Steuerzahler präsentiert Schwarzbuch 2025/26.
    • 100 neue Beispiele für Steuerverschwendung in Berlin.
    • Fokus auf teure Folgekosten von Investitionen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund der Steuerzahler präsentiert am Dienstag (11.00 Uhr) wieder seine Liste der öffentlichen Verschwendung von Steuergeldern in Berlin - das "Schwarzbuch 2025/26". Darin listet er 100 neue Beispiele für einen aus Sicht des Verbands teils sorglosen Umgang mit dem Geld von Bürgerinnen und Bürgern auf. Diesmal schaut der Bundesverband besonders auf die "teuren Schatten" von Investitionen: Folgekosten von Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung der Projekte könnten zur "Haushaltsfalle" werden, wenn sie vorher nicht finanziell abgesichert worden seien, so die Lobbyorganisation./kke/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Steuerzahlerbund präsentiert neues Schwarzbuch Der Bund der Steuerzahler präsentiert am Dienstag (11.00 Uhr) wieder seine Liste der öffentlichen Verschwendung von Steuergeldern in Berlin - das "Schwarzbuch 2025/26". Darin listet er 100 neue Beispiele für einen aus Sicht des Verbands teils …